Franci Mejač zaradi domnevne strokovne napake toži novomeško bolnišnico: odpustili so ga s poškodovano vranico (FOTO)

OPERACIJA

Bolnišnica odgovornost zavrača.

Pred dobrimi tremi leti je imel Novomeščan Franci Mejač v Bolnišnici Novo mesto operacijo – laparoskopsko so mu odstranili ledvico. Po enem tednu so ga odpustili v domačo oskrbo, potem pa so se kljub zdravilom pojavile neznosne bolečine. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali nazaj v bolnišnico, kjer je bila potrebna urgentna operacija. Očitno so mu pri odstranitvi ledvice poškodovali vranico, in če takrat ne bi poklical reševalcev, bi izkrvavel. Zdaj 53-letnik pravico išče na sodišču, saj njegovo zdravje po tem posegu ne bo nikoli več takšno, kot je bilo prej. »Januarja 2023 se mi je na ...