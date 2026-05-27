Fuj! Ljubljanski studio objavil posnetek moškega: »Plastenko, polno urina je izpraznil pred vrati salona« (VIDEO)

Studio Black Tattoo je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek nenavadnega incidenta, ki se je zgodil v nedeljo dopoldne. Po navedbah lastnika je neznani moški pred vhod salona prinesel plastenko, napolnjeno z urinom, ter njeno vsebino izlil ob vrata lokala.

Dogodek je zabeležil videonadzorni sistem, posnetek pa je studio objavil na družbenem omrežju Facebook z namenom, da bi kdo prepoznal osebo s posnetka. »Tole je več kot očitno namerno,« so zapisali ob objavi videa in dodali, da imajo videonadzor prav zaradi preteklih primerov vandalizma in drugih incidentov v okolici salona.

V objavi so izrazili tudi ogorčenje nad ravnanjem posameznika. Objavljeni videoposnetek prikazuje moškega, ki mirno pristopi do vhoda, iz nahrbtnika vzame plastenko in njeno vsebino izlije, nato pa kraj zapusti. Primer je na družbenih omrežjih sprožil številne odzive in obsodbe takšnega ravnanja. Za zdaj ni znano, ali je bil incident prijavljen pristojnim organom.