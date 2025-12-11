Fursov zaseženi luksuzni BMW M8 na dražbi, izklicna cena jemlje dih

Gre za vrhunski športni kabriolet iz leta 2022, opremljen z mogočnim 4,4-litrskim V8 motorjem s 460 kilovati moči, ki omogoča pospešek do 100 km/h v približno treh sekundah. Model M8 Competition spada v sam vrh BMW-jeve športne ponudbe, primerljiv pa je s prestižnimi avtomobili, kot so Mercedes-AMG GT, Porsche 911 Cabrio in drugi visokozmogljivi GT-modeli. Poleg moči ga odlikujejo še štirikolesni pogon M xDrive, napreden M-športni diferencial in vrhunsko prilagodljivo vzmetenje, zaradi česar je avto hkrati prestižen in izjemno zmogljiv.

Dragocenost modela pa ni samo v motorju. M8 Competition Cabrio ima luksuzno notranjost iz najboljših materialov, športne M-sedeže, vrhunsko multimedijsko opremo in obsežen nabor varnostnih ter voznih asistenčnih sistemov. V času pisanja je takšen model stal skoraj 190.000 evrov.

Zaseženi avtomobil, ki je od danes na dražbi, ima 68.114 prevoženih kilometrov in nekaj manjših poškodb platišč, kar je pri širših športnih pnevmatikah pogosto. Furs ga je uvrstil na portal e-Dražbe z izklicno ceno 100.000 evrov, kar je skoraj polovico pod prvotno vrednostjo, zato se pričakuje povečano zanimanje kupcev.

Avtomobil na dražbi. FOTO: Finančna Uprava RS

Pri nakupu bi bilo treba upoštevati, da gre za zaseženo vozilo, kar lahko pomeni pomanjkljivo servisno dokumentacijo, vendar takšni primeri na dražbah Fursa niso redkost. Kljub temu pa je pojav tako prestižnega avtomobila na državni dražbi nekaj, kar v Sloveniji vidimo zelo redko. BMW M8 Competition Cabrio tako ostaja eden najzanimivejših in najvrednejših avtomobilov, ki so se v zadnjem obdobju znašli v postopkih izterjave.

