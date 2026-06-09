Ganljiv poklon narodnozabavni legendi: v Tuhinjski dolini dobil svoj železni kip

Srednja vas v Tuhinjski dolini je doživela ganljiv in slovesen kulturni dogodek. Postavili so spomenik Rudiju Poljanšku, enemu najprepoznavnejših ustvarjalcev narodnozabavne glasbe in dolgoletnemu vodji Ansambla bratov Poljanšek. Pred prenovljenim kulturnim domom se je zbralo veliko domačinov, prijateljev, glasbenikov in ljubiteljev domače glasbe iz vse Slovenije. Izkazali so spoštovanje človeku, ki je s svojo glasbo in življenjsko energijo pustil neizbrisen pečat v Tuhinjski dolini in širšem slovenskem prostoru. Prireditve so se udeležili župan Občine Kamnik Matej Slapar, župan Občine Podčetrtek Peter Misja, predstavniki Društva pesnikov slovenske glasbe, Rudijevi sorodniki, številne glasbenice in glasbeniki, občinske svetnice in svetniki ter obiskovalke in obiskovalci.

Prihod s kočijo

Slovesnost je povezoval kamniški kulturni delavec Tone Ftičar, ki je v uvodnem nagovoru poudaril pomen Tuhinjske doline kot zgodovinske povezovalne poti med Gorenjsko in Savinjsko dolino, bogato kulturno in glasbeno dediščino prostora ter pomen družine Poljanšek in Ansambla bratov Poljanšek, ki je z ustvarjalnostjo zaznamoval narodnozabavno glasbo. Poseben uvodni trenutek je bil prihod kočije z Rudijevim kipom ob spremljavi Godbe Tuhinjska dolina in Mešanega pevskega zbora Mavrica Srednja vas. Ob zvokih skladb Veselo v Kamnik in Harmonika je sledila simbolna namestitev kipa, kar je med obiskovalci ustvarilo močno čustveno vzdušje.

1971. SO BRATJE ustanovili trio.

Spomenik je delo kamniškega umetnika, kiparja, slikarja in fotografa Alojza Burje. Kip, visok 168 centimetrov, je izdelan iz železa in prikazuje Rudija Poljanška s harmoniko – tako, kot ga bodo ljudje ohranili v spominu: nasmejanega, predanega glasbi in domači pesmi. Umetnik je kip ustvarjal več mesecev, pri delu pa uporabil več kot 140 kilogramov železa.

Številne menjave

V kulturnem programu so nastopili Ansambel bratov Poljanšek, Mladi Poljanški, Ansambel Štos, Folklorna skupina Kamnik in Ljudski pevci iz Tuhinjske doline. Z izvedbami Rudijevih skladb in domačih melodij so obudili spomin na glasbenika, čigar pesmi že desetletja spremljajo slovenske družine, veselice in praznovanja. Bratje Danilo, Rudi in Miro so leta 1971 ustanovili trio, začetno zasedbo, ki so jo poimenovali Ansambel bratov Poljanšek. Glasbeni izraz so dopolnjevali z večglasnim petjem v slogu ansambla Lojzeta Slaka, v zvenu pa so sledili tudi drugim slovenskim glasbenim vzornikom, kot so bili Avseniki, Štirje kovači, ansambel Borisa Kovačiča in drugi.

Postavitev na podstavek sredi Srednje vasi

Rudijeve pesmi že desetletja spremljajo slovenske družine.

V vse bolj obširnem repertoarju priljubljenih narodnozabavnih skladb z zasedbo kvinteta in različnih priredb zimzelenih melodij, popevk in popularnih pesmi različnih žanrov, ki jih je izvajal ansambel, se je izmenjalo tudi več deklet. V dolgi karieri ansambla je bilo torej med članstvom kar precej zamenjav, bratje pa so s krajšimi prekinitvami ustvarjali prepoznavni melos vse do konca oziroma do smrti vodje ansambla Rudija Poljanška.

Poseben pečat dogodku je dal tudi blagoslov spomenika, ki sta ga opravila Rudijev brat, pater Jože Poljanšek, in domači župnik Edi Strouhal. Po zaključni skupni izvedbi skladbe Biseri Tuhinjske doline, ki velja za neuradno himno Tuhinjske doline, so si obiskovalci ogledali še razstavo v prenovljenem kulturnem domu, posvečeno življenju in delu Rudija Poljanška. Na ogled so bili njegove slike, harmonika, narodne noše in številni spomini na bogato glasbeno pot Ansambla bratov Poljanšek.