Ganljiv posnetek male Eme (10), ki je še pred mesecem pela na odru: »Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu«

Koroška je v teh dneh zavita v tišino in žalost. Tragična usoda družine Jamnik-Kobolt je zarezala v srca mnogih. Od Petre, Izidorja in njune desetletne Eme se z ganljivimi besedami poslavljajo ljudje, katerih življenj so se dotaknili. Zdaj so objavili tudi posnetek Eme, ki je še pred dobrim mesecem zbrala pogum, stopila na oder in zapela. »Bila si zvezdica na našem malem odru. Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu,« so zapisali člani Klape Semikanta. Oglasila se je tudi županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, ki pravi, da je bolečina zarezala tudi v njihov kraj.

»Že več dni veliko razmišljam o družini Kobolt-Jamnik,« je zapisala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in pojasnila, da je bila družina povezana tudi s Črno, saj je bila Mojca Kladnik, Petrina mama in Emina babica, Črnjanka. »Bolečina je tako zarezala tudi v naš kraj in med njihove sorodnike v Črni, ki jim izrekamo iskreno sožalje, sočustvujemo z njimi in jim v teh neizmerno težkih trenutkih stojimo ob strani,« je zapisala.

Ob tragediji je težko našla besede. Spomnila je na mamo in očeta, ki se ne bosta več vrnila v službo, ter na šolarko Emo, ki ne bo več sedla v šolske klopi. »Ustvarjalni družini, ki je toliko dala družbi, ki je imela še ogromno načrtov, otroku sredi srečnega otroštva … Zdi se kot moreče sanje. Težko je ubesediti žalost, ki je legla na vse nas,« je še zapisala Lesjakova.

Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je po smrti vseh treh članov družine s sklepom razglasil tridnevno žalovanje. Občina je ob tem sporočila, da jo je tragedija globoko pretresla, saj sta umrla dva njihova cenjena občana in njuna hči.

Desetletnica je bila nadarjena glasbenica. Igrala je klavir in pela že kot mlajša deklica, nastopala pa je tudi na javnih prireditvah.

Od Izidorja Jamnika se poslavljajo tudi njegovi nekdanji sodelavci in znanci. Med njimi je Jani Repnik iz ansambla Rosa, ki ga je poznal še iz časov dela na Koroškem radiu. »Izidor je bil izjemen človek,« je zapisal. Spoznala sta se pred več kot 20 leti, ko je Repnik začel pripravljati oddaje na Koroškem radiu, Jamnik pa je tam že delal kot tonski tehnik. »Bilo mi je v neizmerno veselje delati z njim, ker je bil poln idej,« se ga je spomnil in družinama pokojnih, svojcem ter prijateljem izrekel sožalje.

Pretresena je tudi znanka družine, ki je zapisala, da je tragedija tako strašna, da jo je težko opisati. Posebej je izpostavila bolečino babice in tašče, ki je izgubila tri ljubljene osebe hkrati.

Ema je še pred dobrim mesecem zapela na odru

Posebej ganljivo sporočilo je objavila Klapa Semikanta. Družino so poznali več let, njihove poti pa so se prvič prekrižale v istrski vasici Padna. Petra, Izidor in Ema so se nato večkrat pripeljali s Koroške na njihove nastope. Glasbene večere so povezovali z družinskimi izleti in dopusti, po koncertih pa so se z glasbeniki družili in prepevali. Še pred dobrim mesecem so bili skupaj na nastopu pri Slovencih v Avstriji. Takrat je na oder stopila tudi Ema. »Tam si se Ema tudi opogumila in zapela z nami na odru. Zapela si o šavrinki, o njenem pogumu in boju za preživetje. Tudi ti si se borila. Do zadnjega. A ni šlo,« so zapisali.

In dodali besede, ki jih je ob tako kruti izgubi težko prebrati brez cmoka v grlu: »Draga Ema, bila si zvezdica na našem malem odru. Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu.«

Posnetek si lahko ogledate tukaj:

V petek molitve in maše

Tragično preminule družine se bodo spomnili tudi z molitvijo in svetimi mašami. V Župniji Kotlje bo v petek molitev ob 17.30, sveta maša pa ob 18. uri. Župnijska Karitas Kotlje in Ravne je odprla tudi transakcijski račun, na katerem zbirajo sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo.

Še eno molitveno srečanje za družino Jamnik-Kobolt in vse žalujoče bo v petek, 4. septembra, v cerkvi sv. Elizabete. Ob 18. uri bo adoracija, ob 19. uri pa sveta maša. Organizatorji so ob tem zapisali, da bodo zbirali tudi sredstva za pomoč družini oziroma kritje stroškov, povezanih s tragedijo.

Izidor Jamnik je umrl mnogo prezgodaj. FOTO: Aljaz Ursej FOTO:: Aljaz Ursej

Počitnice na jugu Italije so se končale z najhujšim

Tragedija se je zgodila 25. avgusta okoli 20.30 v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so se člani družine pripravljali na večerjo, ko je odjeknila eksplozija. Po prvih ugotovitvah bi jo lahko povzročila plinska jeklenka, nato pa je izbruhnil še požar.

Hudo opečenega 46-letnega Izidorja so odpeljali v specializirani center za zdravljenje opeklin v Palermu, vendar je poškodbam podlegel. Petro, staro 44 let, so zdravili v Catanii, desetletno Emo pa v Bariju. V naslednjih dneh sta zaradi posledic eksplozije umrli tudi mati in hči.

Po Izidorjevi smrti se je v Italijo odpravil sorodnik, da bi bil v oporo Petri in Emi, je povedal župan Mileta Salvatore Fortunato Giordano. Toda v dobrem tednu dni je tragedija vzela življenje vsem trem članom družine.

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