Ganljiv poziv iz ljubljanske porodnišnice: tole prosijo doječe mamice

Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana prihaja srčna prošnja, namenjena vsem doječim mamicam. V ljubljanski porodnišnici namreč že tri leta in pol deluje humana mlečna banka, v katero lahko matere, ki imajo več mleka, kot ga potrebuje njihov otrok, to dragoceno tekočino darujejo za dojenčke, ki jo nujno potrebujejo.

Kot poudarjajo v porodnišnici, je materino mleko za novorojenčka nenadomestljiva hrana, saj je njegova sestava povsem prilagojena otrokovim potrebam, presnovi in prebavi. Vsebuje pomembna protitelesa, ki dojenčka ščitijo pred črevesnimi okužbami in nevarnimi bakterijami, krepijo njegov imunski sistem ter mu pomagajo pri premagovanju vnetnih procesov. Darovano mleko v banki namenijo izključno za prehrano otrok, katerih matere nimajo dovolj lastnega mleka ali pa zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ne morejo oziroma ne smejo dojiti. Vse mamice, ki bi bile pripravljene pomagati in otrokom omogočiti bolj zdrav začetek življenja, vabijo, da pokličejo na telefonsko številko 01/522 62 45 ali pišejo na elektronski naslov hmb.porodnisnica@kclj.si.

Že leta 1982 na Obali

Objava ljubljanske porodnišnice je na družbenih omrežjih prejela izjemno topel val odzivov. Številne matere pozdravljajo obstoj mlečne banke, ob tem pa delijo svoje osebne, ganljive zgodbe. »Pred petimi leti po tihem rojstvu v šestem mesecu nosečnosti sem imela mleka za tri otroke, pa ga nisem imela komu dati. Takrat bi ga z veseljem, pa še lažje bi bilo,« je razkrila ena izmed uporabnic in predlagala, da bi morale biti nosečnice o mlečni banki še bolj podrobno obveščene.

Druga mamica pa je delila lep spomin izpred dvanajstih let: »Vprašali so me, ali bi lahko pustila za enega fantka, in z veseljem sem takrat tam pustila sedem polnih steklenic. In bravo za takšno odločitev sedaj.« Spet tretja se je s hvaležnostjo spomnila leta 1982, ko so takšno pomoč nudili tudi na Obali: »Mojo hčerko je v Kopru dojila celo medicinska sestra, ki je bila tam zaposlena! Neskončno sem ji še danes za to hvaležna!« Med komentatorkami pa so se javile tudi matere iz bolj oddaljenih krajev, ki obžalujejo, da take banke niso na voljo še kje drugje po državi. »Zame ste žal predaleč, na srečo lahko ves svoj višek darujem direkt mamici, drugače bi šlo že skoraj 40 litrov po odtokih,« je svojo izkušnjo delila ena od njih.