Ganljiv zapis ob slovesu gozdarja Franca: »Naj vam šumi gozd, ki ste ga tako ljubili!«

Dom na Mirni gori je s sledilci na družbenem omrežju Facebook delil žalostno novico o smrti priljubljenega gozdarja Franca Janeža iz Črnomlja, ki se je poslovil v 91. letu starosti. V imenu Planinskega društva Črnomelj, prijateljev, sosedov in gozdarjev se mu je Dom na Mirni gori iskreno zahvalil za vse, kar je naredil, in jim zapustil.

Franc je naziv gozdarja v praksi obogatil s številnimi dejavnostmi, za kar je prejel mnoga priznanja in plakete –za strokovno delo, ekološko prizadevnost in delovanje v širši skupnosti. Ime Planine in Mirne gore je ponesel daleč v svet. Bil je med prvimi snovalci »učilnice v naravi«, gozdne učne poti Planina-Mirna gora, ki jo je s sodelavci tudi uresničil.

Zelo pomembno je tudi njegovo delo pri nastanku Gozdarskega muzeja na Planini in pobuda za zaščito starih mogočnih dreves, za kar je prejel zlato plaketo Turistične zveze Slovenije.

Ganljiv zapis na družbenem omrežju je razkril veličino poštenega, preprostega človeka. »Potem si šel. Takrat je drevje cvetelo! Sedaj te ni. Da! Ni te več med nami. Po gozdu listje zgrinja se veselo in briše za teboj poslednjo sled, dragi Franc.

Med drevesi, kjer še danes šelestenje listja šepeta zgodbe časa, je živel človek, ki je razumel govorico narave. V torek smo se poslovili od vas Franc, od gozdarja, ki je poznal vsak zvok, vsako senco, vsak dih gozda. V enaindevetdesetih letih življenja ste pustili za seboj sledi, ne le v gozdu, temveč tudi v srcih nas vseh, ki smo vas poznali. Bili ste zelo preprost, a načelen človek. Postavljali ste visoke zahteve, imeli visoke standarde dela, a hkrati ste bili pošteni, dosledni in izjemno delavni,« so zapisali v slovo prijatelju.

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»To je delček vidnega dela našega spoštovanega in dragega prijatelja Franca. Ostajajo tudi njegove nevidne sledi v mojem srcu in srcih mnogih. Franc hvaležna in počaščena, da ste bili moj učitelj, prijatelj, sodelavec od prvega srečanja leta 1982 in da sva znala sobivati v spoštovanju in pomoči, kar naj bi bilo vodilo skupnega sobivanja na tej zemlji z vsemi stvarmi. Vaši sveži šopki teloha, žanjevca, nagelčka ... bodo topel spomin na človeka, ki je puščal dobre sledi v dejanjih in besedah. Hvala, tisočkrat hvala, ker sva znala ostati prijatelja za vedno.«

»Nisem vedela, kdo je naredil tako lepe table, sem pa vedela, da so bile narejene z ljubeznijo do gozda in Mirne gore.«

»Počivaj v miru, vedno te bomo imeli v lepem spominu, ko bomo šli na Mirno goro in šli po tvojih lepo označenih poteh.«

»Se ga spomnim, ko sem bil še v osnovni šoli, sta še oba z Jožetom Radetom bila v službi na gozdni in sta nas skupaj peljala po učni poti na Mirno goro. Smo bili mulci, a ušesa so bila našponana, da ne bi slučajno česa preslišali. Oba polna takšnih in drugačnih zgodb, kot enciklopedije. A minila so leta in oba sta že pokojna. Sožalje družini.«

»Premalo je takšnih ljudi, počivajte v miru in gozdovi vam naj pojejo vašo najljubšo pesem.«