Tragična smrt mladega policista Blaža pretresla Slovenijo: »V naših srcih ostaja za vedno«

Danes minevajo tri leta od tragične nesreče, v kateri je slovenska policija izgubila mladega policista Blaža Lesjaka, sodelavca in prijatelja, ki je deloval na Policijski postaji Krško. Kljub časovni razdalji je občutek praznine med njegovimi sodelavci še vedno globok in zelo boleč. Blaž je v kolektivu PP Krško pustil neizbrisljiv pečat. Njegova srčnost, dobrota in profesionalnost so bile vrednote, ki so združevale in krepile ekipo, so zapisali. Prav njegov zgled sodelavce še danes povezuje in opominja na pomen medsebojne podpore. Policisti PP Krško so ostali tesno povezani z Blaževimi svojci in prijatelji in tudi letos jih bodo skupaj s predstavniki vodstva Policijske uprave Novo mesto obiskali, se poklonili njegovemu spominu in prižgali svečo. Ob njih bodo stali tudi prijatelji in gasilci PGD Tržec, s katerimi je Blaž prav tako delil del svojega življenja. Vsaka obletnica znova opomni, kako krhko je življenje in kako pomembno je, da smo drug drugemu v oporo.

Spomin na dan, ko so se v Krškem zaslišale sirene

Tistega ponedeljkovega jutra, nekaj pred pol sedmo, so se v Krškem zaslišale sirene. V garderobi PP Krško je prišlo do nesreče s strelnim orožjem, v kateri je bil 24-letni policist smrtno ranjen, njegov 21-letni prijatelj in sodelavec pa poškodovan ter kasneje hospitaliziran. Vodstvo policije je takoj izrazilo globoko pretresenost nad dogodkom. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je tragedijo označil kot šok za celotno organizacijo: »Slovenska policija se je zavila v črnino. Izgubili smo mladega policista na začetku kariere. Tak dogodek te ne pusti ravnodušnega.« Poudaril je, da je dogodek še toliko bolj tragičen, ker sta bila policista najboljša prijatelja. Okoliščine sprožitve orožja so bile predmet intenzivne preiskave, policija pa je sodelavcem in svojcem takoj ponudila psihološko pomoč ter podporo. Blaž je s službo na PP Krško začel šele nekaj mesecev pred nesrečo in s svojo energijo in predanostjo pustil močan pečat.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: