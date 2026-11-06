Ganljiva gesta župnika Martina Goloba za bolnike z rakom: »V najtežjih trenutkih je dragoceno vedeti, da nismo sami«

Priljubljeni slovenski župnik Martin Golob, ki deluje v župniji Grosuplje, je na družbenih omrežjih objavil ganljivo povabilo, namenjeno vsem, ki se spopadajo z eno najtežjih življenjskih preizkušenj – rakom. V soboto bo daroval posebno sveto mašo za bolnike, njihove družine in vse, ki jim stojijo ob strani.

Martin Golob je na Facebooku tako napovedal: »To soboto ob 10. uri bomo pri sveti maši še posebej molili za vse, ki se soočajo z rakom, za njihove družine ter za vse, ki jih zdravijo, negujejo in spremljajo,« je sporočil.

»Bolezen prinese veliko vprašanj, strahu in negotovosti«

Med sveto mašo, ki bo v soboto, 7. novembra, bo mogoče prejeti tudi zakrament bolniškega maziljenja. Po bogoslužju bo čas za druženje in pogovor. Golob je ob tem zapisal besede, ki bodo marsikomu segle do srca. »Bolezen prinese veliko vprašanj, strahu in negotovosti. Kako dragoceno je takrat vedeti, da nismo sami, da nekdo misli na nas, moli z nami in nam stoji ob strani.« Na srečanje je povabil bolnike, njihove svojce, prijatelje in vse, ki želijo z molitvijo izraziti podporo ljudem v stiski.

Ni pozabil niti na tiste, ki zaradi bolezni ne morejo priti

Posebno pozornost je namenil tudi ljudem, ki jim zdravstveno stanje ne dopušča udeležbe pri sveti maši. »Tiste, ki zaradi bolezni ne boste mogli priti, bomo še posebej nosili v srcu in molitvi,« je zagotovil.

Ob koncu je poudaril, da bodo skupaj prosili za moč med zdravljenjem, upanje v težkih trenutkih in Božji mir.