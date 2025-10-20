Ganljiva obletnica Hospica: na Trgu republike pripravljajo »generalko lastnega pogreba«

Vodilo slavnostnega leta je družbena kampanja Do kdaj živim?, ki bo vrhunec dosegla na Trgu republike, obletnico pa so zaznamovali tudi s slavnostjo prireditvijo. Ganljivo čuten večer obujanja spominov, podeljevanja priznanj dolgoletnim in najbolj predanim članom, povezovanja organizacij in topline glasbe, so slavili ravno na mednarodni dan paliativne in hospic oskrbe, ki ga obeležujemo vsako drugo soboto v oktobru. Večer je s svojo iskreno izpovedjo odprla povabljena gostja, evropska poslanka Irena Joveva.

Rok Zajc, Bold group, Jaka Kladnik, prostovoljec Hospica in podjetnik, ter Benjamin Hrkić se veselijo vrhunca najbolj drzne kampanje leta. FOTOGRAFIJE: KAJA BOŽIČEK

»Saj je otrok, saj ne razume, saj ji ni treba vedeti vsega. To sem poslušala, ko so odrasli mislili, da ne slišim, da ne vem. Pa sem vedela, še kako sem vedela. Nisem pa vedela, da bolečina resda nikoli ne izgine, a da sčasoma lahko postane del življenja. Danes vem, da bolje nisem znala, vendar prav tako vem, da obstajate vi. Tudi za devetletne punčke, kot sem bila takrat jaz,« je z občinstvom delila osebno zgodbo o izgubi svoje mame v otroštvu, ki ji je v Parku življenja poklonila tudi Drevo za življenje, ki je eden izmed projektov društva.

Svetel Orion Nine Strnad ob spremljavi pianista Petra Miheliča in Življenje je Andraža Hribarja sta pogrela srca v dvorani, ambasador društva Nipke, ki že vrsto let obiskuje društveni tabor žalujočih otrok in mladine Levjesrčni, pa je dvignil razpoloženje s pesmijo Noben me ne razume. Vse niti večera je v besedah spretno prepletla voditeljica Carmen L. Oven, avtorica zgodb Hospickafejev Do kdaj živim?, knjige, ki je prav tako izšla v letošnjem letu. Na proslavi so predstavili tudi vrhunec družbene kampanje, in sicer Generalka življenja, na katero vabijo prihodnji teden.

Boštjan Nipić - Nipke, s svojo srčno izbranko Majo, je priznal, da je prvič v obleki.

Vabilo na lasten pogreb

»Si predstavljate, da vam življenje ponudi priložnost vpogleda v lasten pogreb?« je zbudil zanimanje Benjamin Hrkić iz marketinške agencije Bold group, s katero društvo v torek, 21., in sredo, 22. oktobra, vabi na Trg republike v Ljubljani, kjer bodo postavili čisto pravo mrliško vežico, kjer boste lahko doživeli svoj pogreb.

»Moram priznati, da gre za eno najbolj drznih kampanj leta 2025 in v agenciji smo k projektu pristopili z navdušenjem, a hkrati z velikim spoštovanjem do dela, ki ga opravljajo v Slovenskem društvu Hospic.« S kampanjo društvo odpira prostor za razmislek o času, minljivosti in lepoti življenja. »V svetu, kjer bežimo mimo trenutkov, pozabljamo na ljubezen, bližino, prisotnost in sočutje, zato se v Slovenskem društvu Hospic vračamo k osnovnemu: življenju,« sporočajo.

Izjemna Nina Strnad je zaključila večer s pesmijo Čas beži kakor dim.

»Življenje je sreča, če jo deliš,« poje Andraž Hribar.