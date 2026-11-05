Ganljiva vrnitev slepega Mihe na nekdanjo šolo: znova stopil skozi njena vrata, ob njem pa zvesti Simba

Na Srednji elektro-računalniški šoli in tehniški gimnaziji Novo mesto so se razveselili prav posebnega obiska. Med šolske klopi oziroma na hodnike se je po nekaj letih vrnil nekdanji dijak Miha Srebrnjak, ki pa ni prišel sam. Družbo mu je delal njegov zvesti štirinožni pomočnik Simba, ki mu pomaga v vsakdanjem življenju. Na šoli so se obiska iskreno razveselili, predvsem pa niso skrivali ponosa na svojega nekdanjega dijaka.

Pomaga slepim in slabovidnim

Miha namreč svoje znanje in izkušnje namenja pomoči drugim. Že vrsto let pomaga slepim in slabovidnim ter jim svetuje, na koga se lahko obrnejo, da si olajšajo vsakdanje življenje.

Miha išče preizkuševalce svoje aplikacije Miha Srebrnjak razvija aplikacijo Moj potnik, ki bo uporabnikom olajšala uporabo javnega prevoza, predvsem slepim in slabovidnim. Omogočala bo pregled voznih redov, napovedovanje naslednjih postaj in opozarjanje na približevanje izstopni postaji. Čez približno mesec dni načrtuje začetek testiranja, zato že išče prostovoljce. Zainteresirani mu lahko v zasebnem sporočilu na Facebooku pošljejo e-naslov svojega Google računa, ki ga uporabljajo v trgovini Play.

Poleg tega predava o umetni inteligenci, trenutno pa razvija različne aplikacije, namenjene slepim in slabovidnim, za Mestno občino Novo mesto.

»Prav ponosni smo na našega Miha,« so zapisali na šoli in poudarili njegovo dolgoletno prizadevanje za pomoč ljudem z okvaro vida.