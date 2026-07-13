Ganljiva zahvala gorskim reševalcem: »Zaradi vas se je srečno vrnil domov«

Gorska reševalna služba Koroške je na svojem Facebook profilu delila podrobnosti o uspešnem reševanju na Raduhi, kjer se je v nezavidljivem položaju znašel hišni ljubljenček. Kužka je v soboto, 11. julija, prestrašilo neurje, zaradi česar je pobegnil od doma. Pot ga je zanesla v visokogorje, kjer je obtičal na ozki in izpostavljeni polički tik ob zavarovani planinski poti na Raduho. Na nevarnem mestu je preživel celo noč, v nedeljo dopoldne pa so nemočno žival opazili pohodniki in takoj poklicali pomoč.

Koroški gorski reševalci so se po prejetem obvestilu nemudoma odpravili na teren. Dostop do lokacije je bil zahteven, a je dežurnemu članu ekipe uspelo varno doseči prestrašenega psa in ga nepoškodovanega umakniti z izpostavljene stene. Žival so kasneje uspešno vrnili skrbniku. Gorski reševalci so se ob tem javno zahvalili vsem, ki so pripomogli k reševanju prestrašenega kužka: »Iskrena hvala pohodnikom za hitro obvestilo in ekipi na Koče na Grohotu za pomoč ter sodelovanje pri uspešno izvedeni reševalni akciji,« so zapisali.

Oglasila se je tudi lastnica, ki se je gorskim reševalcem iz srca zahvalila za »pogum, predanost in srčnost« pri reševanju kužka. »Zaradi vas se je srečno vrnil domov, mi pa smo ponovno zadihali z olajšanjem. Hvala tudi vsem pohodnikom, ki ste pomagali, da se je ta zgodba končala srečno. Vaše delo nam pomeni neizmerno veliko,« je še dodala.