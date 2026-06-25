Ganljiva zgodba bohinjskih gorskih reševalcev: rešili so jo iz globine, a ji ni bilo več pomoči

Delo gorskih reševalcev pogosto povezujemo z uspešnimi zgodbami, hitrimi odzivi in varno oskrbljenimi ponesrečenci. A realnost te službe prinaša tudi trenutke, ki za seboj pustijo boleče spomine in vprašanja brez odgovorov. Gorska reševalna služba Bohinj je na družbenih omrežjih delila ganljiv zapis o reševanju, ki se kljub njihovemu hitremu posredovanju ni končalo s srečnim koncem. V bližini Hudičevega mostu je namreč v globoko korito reke Mostnice omahnila psička.

Bohinjski reševalci so takoj sprožili akcijo in se z vrvno tehniko spustili v globel. Kot so zapisali, se bodo vedno spominjali nemoči in žalosti v očeh živali, ki pa je med reševanjem pokazala izjemno zaupanje: »Brez upiranja se nam je pustila rešiti, kot da bi čutila, da smo tam zato, da ji pomagamo.« Z vrvmi so jo skupaj z reševalcem, ki jo je med dvigom ves čas varno držal v naročju, uspešno potegnili na varno in jo predali skrbnikom. Ti so jo nemudoma odpeljali proti veterinarski ambulanti, a so bile poškodbe po padcu v globino žal prehude. Veterinarji ji niso mogli več pomagati.

Reševalci so ob tej izkušnji opozorili na težko plat svojega poklica: na trenutke, ko dajo vse od sebe, ponesrečenca živega spravijo na varno, končni izid pa je nato kljub vsemu tragičen. Hkrati pa so javnost pozvali k strpnosti in empatiji na družbenih omrežjih. Nesreča se namreč lahko zgodi komurkoli in kjerkoli, družina, ki je izgubila svojega ljubljenčka, pa v teh dneh najbolj potrebuje mir. »V takšnih trenutkih ljudje ne potrebujejo sodb in pametovanja, temveč predvsem razumevanje in sočutje,« so zaključili bohinjski gorski reševalci.

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