Ganljiva zgodba dojenčka v hudi dihalni stiski! Celjski policisti ustavili promet: »Težko je opisati občutke sreče«

Včeraj nekaj prej 16. uro je celjski promet stal. Za mlad par z območja Šentjurja, ki je v avtomobilu opazoval svojega sedemmesečnega sina v hudi dihalni stiski, je bil vsak trenutek v koloni dolg kot večnost. Ko je postalo jasno, da se pločevina ne bo premaknila dovolj hitro, je oče poklical na pomoč policijo. Ta je na teren takoj napotila patruljo, ki je vozilo z dojenčkom pospremila do Celja. Na Kidričevi se jim je pridružila celjska patrulja, v križišču pri Mariborski cesti pa se je izkazalo, da je malčka ta dan spremljala posebna sreča.

Policisti posebne enote, ki so se ravno vračali z usposabljanja, so po radijski zvezi ujeli klic na pomoč. Brez obotavljanja so blokirali celotno križišče in zaustavili tok vozil, da je vozilo s spremstvom lahko švignilo mimo, naravnost do bolnišnice, kjer je dete že čakala zdravstvena ekipa.

Zgodba je dobila najlepši možni epilog. Mladi očka je kasneje hvaležno sporočil, da je z otrokom vse v redu. S policije sporočajo, da so »ponosni in veseli«, da občani do njih gojijo tolikšno zaupanje in se na nanje obrnejo tudi, ko potrebujejo pomoč v osebnih zgodbah: »Za nas ni lepših občutkov, kot so včerajšnji, ko smo lahko pomagali otročku in staršema,« so zapisali. »Težko je opisati občutke sreče in ganjenost staršev in vseh naših sodelavcev, ki so priskočili na pomoč,« so še sporočili s PU Celje.