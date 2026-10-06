Fotograf postal izolski junak: Celjan Gregor v izolski marini iz morja rešil psa

»Danes me je srce brez oklevanja pognalo v morje! Pri hotelu Marina je lastnici v vodo padel majhen kuža. Ker je rob obale visok, ga sama nikakor ni mogla doseči in rešiti. Tisti, ki me poznate, veste, da sem odraščal s kužki. Zame so več kot le živali – so družina. Ko sem videl tisto malo bitje v stiski, sploh nisem razmišljal. Sekunda je bila dovolj, da sem skočil v vodo in malega kosmatinca varno rešil iz vode. Njegova lastnica mi je bila neizmerno hvaležna. Njeni objemi in olajšanje so mi segli globoko do srca. Brez kančka dvoma, če bi bilo treba, bi za vsakega kužka to brez pomisleka storil še enkrat,« je Gregor Katič, ki je tudi naš fotograf, opisal nenavadno izkušnjo, ki se mu je v Izoli pripetila v soboto.

»Ko sem videl tisto malo bitje v stiski, sploh nisem razmišljal.«

Kot je še razkril za Slovenske novice, je najprej opazil nervozo in slišal vpitje starejše gospe, ki je nekaj mahala, vsi pa so gledali v morje pred seboj. »Potem sem postal bolj pozoren na dogajanje, šel sem bliže in videl, da je v vodi pes, ki ga je gospa poskušala izvleči z vrvico. A to je bilo nevarno početje, saj bi mu lahko po nesreči zanka zadrgnila vrat. Pes pa je zgolj nemočno praskal po steni pomola, ki je bila absolutno previsoka, da bi se sam rešil. Tam okoli so bili sami starejši ljudje, zato sem se v hipu odločil, da skočim v morje. Gospo sem prosil, da medtem popazi na moje osebne stvari, in že sem bil v morju. Ko sem prijel psa, sem ga pomolil enemu od mimoidočih, ki ga je varno dvignil in predal lastnici, sam pa sem moral prav tako odplavati nekoliko stran, kjer sem lahko prišel iz vode. Prizor, ko se je psiček tako boril za življenje, me je res pretresel,« nam je podrobneje opisal Katič.

Lastnica malega italijanskega hrta, ki je izjemno aktiven in hiter pes, v stresnih situacijah pa, kot opisujejo pri Mr. Petu, potrebuje zaščito in občutek varnosti, je bila neizmerno hvaležna, da je Gregor tako junaško priskočil na pomoč. Izolski junak, kot so mu rekli očividci, pa je sprejel prijazno povabilo na pijačo.