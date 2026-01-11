  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSTALA V HLEVU

Ganljiva zgodba sove, ki ni odletela. Na veterini zapisali: »To ni naključje ...«

Kot v zapisu poudarjajo na veterini, je bilo to, da sova ne odleti, jasen znak, da ne gre le za utrujenost.
Simbolična fotografija. FOTO: Depositphotos
Simbolična fotografija. FOTO: Depositphotos
N. P.
 11. 1. 2026 | 18:44
2:20
A+A-

Včasih je dovolj en sam pogled, da je jasno, da nekaj ni v redu. Ujeda sedi, eno oko ima zaprto – in kar je najbolj zgovorno, ne odleti. Tako je, po spletnem zapisu Veterine Golob, najditelj v Ljutomeru naletel na lesno sovo (Strix aluco), težko 390 gramov. Ni ga zaskrbela le vidna poškodba, ampak predvsem to, da je ptica ostala na istem mestu kljub njegovi prisotnosti in se ni odzvala tako, kot bi se sicer divja sova. Najditelj jo je zato začel hraniti – ne iz želje, da bi se vtikal v naravo, ampak ker se mu je zazdelo, da žival ne zmore sama. Kot v zapisu poudarjajo na veterini, je bilo to, da sova ne odleti, jasen znak, da ne gre le za utrujenost.

Ob kliničnem pregledu so ugotovili raztrganje oziroma počeno zrklo levega očesa. Poškodba je, kot so zapisali, nepopravljiva in pomeni trajno enostransko slepoto ter moten stereoskopski (prostorski) vid. Čeprav je splošno stanje stabilno in je ptica dobro hranjena ter zmožna letenja, to pri pticah roparicah ne pomeni nujno dobrega izida v naravi. Njihov lov temelji na natančni prostorski zaznavi in že izguba enega očesa pomeni, da je samostojen lov resno ogrožen, so zapisali. Zato bo žival, kot so sporočili, ostala pri njih do pomladi. Čaka jo postopno, strokovno navajanje na življenje z enim očesom – proces, ki zahteva veliko opazovanja, prilagajanja in potrpežljivosti. V objavi posebej izpostavijo nekaj, kar si velja zapomniti: »To, da kljub prostemu izhodu ni zapustila hleva, ni bilo naključje. Živali pogosto same povedo, kdaj ne zmorejo več same.«

Lesna sova ni odletela, na veterini pravijo: »Živali same povedo, kdaj ne zmorejo več« FOTO: Veterina Golob Facebook
Lesna sova ni odletela, na veterini pravijo: »Živali same povedo, kdaj ne zmorejo več« FOTO: Veterina Golob Facebook

Ob koncu so se zahvalili najditelju, ker je pravočasno prepoznal, da nekaj ni v redu, in ravnal odgovorno. Hkrati pa so ljudi pozvali k podpori zavetišču za prostoživeče zaščitene živali – z donacijo ali SMS prispevkom (ključni besedi sta DIVJINA5 ali DIVJINA10 na 1919), saj takšni primeri pomenijo dolgotrajno oskrbo, rehabilitacijo in stroške, ki jih brez pomoči javnosti težko nosijo.

Več iz teme

veterinaSovaživalipticeveterinarpomočokrevanjerehabilitacija
ZADNJE NOVICE
20:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽENSKA POŠKODOVANA

Drama na Prisojniku: slovenska plezalca padla 15 metrov globoko (FOTO)

Izvidniški polet je pokazal, da gre za težko dostopen teren, ki ne dopušča pristanka ali ukrepanja s tal.
11. 1. 2026 | 20:11
19:28
Bulvar  |  Domači trači
EKSKLUZIVNO

Slovenec, ki sije v mednarodnih igralskih projektih, trenutno blesti v priljubljeni hrvaški seriji

Za nas je spregovoril Klemen Novak, ki ima v svojem mednarodnem igralskem portfelju tudi reference iz ZDA in Latinske Amerike.
Kaja Grozina11. 1. 2026 | 19:28
19:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BRUTALEN UMOR

Erotični večer se je končal v mlaki krvi: Znano vplivnico je zabodel več kot 30-krat

Prijateljem se več dni ni oglašala, zato so obvestili policijo, ki je ob vdoru v stanovanje naletela na grozljiv prizor.
Kaja Grozina11. 1. 2026 | 19:08
18:44
Novice  |  Slovenija
OSTALA V HLEVU

Ganljiva zgodba sove, ki ni odletela. Na veterini zapisali: »To ni naključje ...«

Kot v zapisu poudarjajo na veterini, je bilo to, da sova ne odleti, jasen znak, da ne gre le za utrujenost.
11. 1. 2026 | 18:44
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Saturn v Ribah nas spodbuja k strukturiranju naših sanj

Astro napoved za ponedeljek, 12. januarja 2026.
11. 1. 2026 | 18:00
17:56
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKAKALCI NAVDUŠUJEJO

Lanišek najboljši v Zakopanah! Prevc pa na mestu, na katerem ga letos nismo vajeni

Anžetu Lanišku sta uspela dva odlična skoka. V prvi seriji je pristal pri 138 m, v drugi pa pri 137 m.
11. 1. 2026 | 17:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki