  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLEKTIVNA POGODBA

Gasilci Golobu napovedujejo stavko, če ne bo storil tega

Stavko bodo ob nepodpisu napovedali naslednji četrtek.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
STA, N. P.
 25. 2. 2026 | 14:55
 25. 2. 2026 | 14:55
2:35
A+A-

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije napovedujejo stavko, če do srede ne bodo podpisali kolektivne pogodbe. O pogajanjih in potezah vladne pogajalske skupine bodo v četrtek obvestili predsednika vlade Roberta Goloba in ga pozvali, naj se z njimi sestane najkasneje do prihodnje srede. Stavko bodo ob nepodpisu napovedali naslednji četrtek. Generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je po današnji izredni seji predsedstva sindikata dejal, da je ogorčenje nad vladno pogajalsko skupino znotraj sindikata veliko, zato so sprejeli jasne sklepe.

Goloba bodo obvestili, da vladna pogajalska skupina, ki se je z njimi pogajala štiri leta, očitno ni imela mandata za pogajanje, »je pa dajala tak vtis in se nam tako tudi predstavljala«. Zato bodo premierja pozvali, da se sestane z njimi in da pride do dogovora o sklenitvi normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. »Če do tega ne pride, bomo za naslednji četrtek sklicali ponovno izredno sejo predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, kjer se bomo preoblikovali v stavkovni odbor in sprejeli stavkovne zahteve,« je povedal na današnji novinarski konferenci. Stavka se bo predvidoma pričela 17. ali 18 marca in bo trajala do zaključka mandata, njihova zahteva pa je jasna - sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, kar je bila tudi zaveza vlade, je poudaril Švarc.

Predsednik sindikata Aleš Sintič je povedal, da so na pogajanjih vse člene kolektivne pogodbe uskladili že septembra, do danes pa je niso podpisali, kar je po njegovih besedah neresno in nespoštljivo do poklicnih gasilcev. V sindikatu upajo, da do srečanja z Golobom pride in da je obveščen o potezah vladne pogajalske skupine, ki »se zdaj s slovenskimi poklicnimi gasilci igra in v zadnjih tednih skuša zaključiti situacijo na način, da do sprejema te kolektivne pogodbe v bistvu sploh ne pride«.

Kot je za STA pojasnil Švarc, imajo gasilci pravico do stavke, so pa pri njeni izvedbi omejeni. Na kakšen način bodo aktivnosti potekale, bodo odločali prihodnji teden, če bo sprejeta odločitev, da v stavko gredo. Vsa nujna gasilsko-reševalna dela, ki jih morajo izvajati, pa bodo vsekakor izvajali, je poudaril. Ob tem pa je spomnil, da to ne bi bila prva stavka gasilcev, dvodnevno opozorilno stavko so denimo izvedli tudi v letu 2021.

Več iz teme

stavkaDavid Švarcpoklicni gasilciRobert Golobvladagasilcisindikatikolektivna pogodba
ZADNJE NOVICE
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Odprto srce je ključ do zdravljenja (Suzy)

Gabor se je nedavno pridružil platformi MentorShow, ki nas prek aplikacije povezuje z uglednimi strokovnjaki ter nam nudi njihovo znanje in podporo za srečnejše in bolj zdravo življenje.
25. 2. 2026 | 17:00
16:52
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE

Huda eskalacija spora sredi Evrope, Orban že razporeja vojsko!

Madžarski premier ocenjuje, da Ukrajina načrtuje motenje energetskega sistema.
25. 2. 2026 | 16:52
16:28
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
25. 2. 2026 | 16:28
16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
16:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Med poskusom nezakonitega prečkanja meje med BiH in Hrvaško so reševalci našli truplo moškega in dva preživela, enega sumijo tihotapljenja ljudi, preostale pogrešane še iščejo.
25. 2. 2026 | 16:10
16:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Merkur se obrača nazaj

Prihaja zmeda, a tudi dragoceni premor, ko naredimo red. Če bomo potrpežljivi, natančni, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši.
25. 2. 2026 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki