Gasilci iz PGD Krka že 130 let skrbijo za domačine: veliki jubilej proslavili s parado (FOTO)

Vas Krka v Občini Ivančna Gorica leži v bližini slikovitega kraškega izvira druge najdaljše slovenske reke. Na vzpetini leži nekdaj znana baročna romarska cerkev sv. Kozme in Damijana, omenjena že leta 1135. V obdobju lesenih stavb in slamnatih streh je bila požarna ogroženost zelo velika, časi so bili težki, vsakdanjik utopljen v garanju, vojni in pogosto revščini. Pred 130 leti, natančneje 26. aprila 1896, so se na pobudo takratnega župnika Jurija Zorca zbrali vaščani: kronist je zapisal, da je bilo po popoldanski službi božji pred župniščem vse črno.

Od besed so prišli k dejanjem in tako se je začela zgodba krških gasilcev. Med ustanovitelji so v bogati kroniki imena in priimki gasilcev, katerih ponosni potomci so v društvu še dandanes. Prvi načelnik je postal Franc Rebolj, njegov namestnik Janez Javornik, tajnik in blagajnik Janez Štrukelj, med ustanovne člane pa so se zapisali še Anton Poljanec, Fran Mogovac, Janez Zupanc, Franc Harrauer in Anton Globokar.

Godba Krka-Zagradec s kapelnikom Robertom Kohkom FOTO: Slavko Mirtič

Leta 1896 so od deželnega odbora prejeli rabljeno ročno vprežno brizgalno, že leto dni kasneje so gasilsko opremo pospravili v novozgrajeni gasilni shrambi. Leta 1924 so v Pragi nabavili instrumente za novo društveno godbo, ki je delovala vse do druge svetovne vojne. Med pomembne mejnike spada tudi nabava prvega avtomobila leta 1933. Po vojni je bilo društveno življenje skromno, a želja močna. Kupili so avto, nato črpalko, in leta 1993 slovesno odprli novi dom.

»Obletnice so priložnost za pogled v preteklost in za načrte za prihodnost. Naši ustanovitelji so pred več kot 100 leti zaskrbljeno zapisali: Naj pride ogenj, kaj bode, ko nimamo kaj v roke vzeti,« je pred dnevi na osrednji slovesnosti ob 130. obletnici pomembnega zgodovinskega mejnika društva povedal predsednik PGD Krka Pavel Markovič. »Danes se z globokim spoštovanjem zahvaljujemo vsem, ki so društvo ustanovili, ga vodili in vlagali vanj svoje znanje, čas in srce. Hvala vsem gasilcem in gasilkam, ki danes z delom skrbijo, da društvo ne živi le od zgodovine, temveč od sedanjosti in vizije prihodnosti,« je dodal Markovič, ki je na čelu društva od leta 2010.

Godba leta 1931 FOTO: Arhiv PGD Krka

V vseh teh letih delovanja se je marsikaj spremenilo: oprema, tehnika, čas, a eno je ostalo nespremenjeno: gasilstvo kot poslanstvo. Novi rod, ki danes šteje 275 članov, z operativno usposobljenim članstvom, ne posreduje le ob naravnih in drugih nesrečah, pospešeno dela z mladino, na različnih tekmovanjih dosega prva mesta, med drugim se je mladinska ekipa v orientaciji že dvakrat zavihtela na prvo mesto v državi. Gasilsko tehniko pa nenehno posodabljajo.

Slovesnost ob obletnici se je začela s parado, ki jo je vodil domači poveljnik Boštjan Pavčič. Vila se je od cerkve sv. Kozme in Damijana, v njej pa so sodelovali številna gasilska društva, konjeniki, kočije z gosti, gasilska vozila, praporščaki, med njimi je na čelu ponosno korakal praporščak Zdravko Miklavčič z obnovljenim praporjem krških gasilcev iz leta 1909. Veliko pozornosti so poželi tudi veterani, ki so se z uniformami, izdelanimi v habsburškem slogu, pripeljali na obnovljeni ročno vprežni brizgalni iz ustanovnega leta 1896. Močan aplavz so prejeli tudi člani godbe Krka-Zagradec pod taktirko kapelnika Roberta Kohka. Več kot osem desetletij je minilo, odkar so zaradi vojne potihnili zvoki godbe, saj je okupator leta 1943 instrumente pobral, nekateri glasbeniki pa so bili žrtve vojne.

Ključe vozila je njegovemu skrbniku Lenartu Žgajnarju predal poveljnik Boštjan Pavčič. FOTO: Slavko Mirtič

Mlaj in zbornik

Zbrane so poleg predsednika Pavla Markoviča nagovorili predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole, ki je poudaril delo pa tudi mejnike društva, ki se je s posodobitvijo opreme leta 1933 zavihtelo med najnaprednejša društva med Ljubljano in Novim mestom. Ivanški župan Dušan Strnad se je zahvalil društvu za izjemno delo ter podelil jubilejno plaketo Občine Ivančna Gorica. Z nagovorom je jubilej požlahtnil tudi poveljnik GZS Zvonko Glažar, ki ni skoparil s pohvalo razvoja in skrbi za varnost občanov v vseh minulih letih. V triurnem programu, ki je potekal na prireditvenem prostoru, so jubilej z vezno besedo obogatili Anica Kozinc, otroci iz Vrtca Krka, pevci Moške vokalne skupine Lipa, Adlešički tamburaši, plesni skupini Fejstples, harmonikarka Vita Bavdek Veselič in godba Krka-Zagradec s kapelnikom Robertom Kohkom.

Na koncu zdravica! FOTO: Slavko Mirtič

Gasilsko odlikovanje I. stopnje so prejeli Slavko Pavčič, Stanislav Lokovšek in Zdravko Miklavčič. Gasilsko odlikovanje II. stopnje je prejel Franc Slana in III. stopnje Pavel Markovič. Plamenico III. stopnje je prejel Boštjan Pavčič, odlikovanje za posebne zasluge v gasilstvu pa častni predsednik Miro Svetin, ki je prejel tudi priznanje GZ Ivančna Gorica. Gasilci so podelili še priznanje mladinkam PGD Krka, dvakratnim državnim prvakinjam v gasilski orientaciji, in zahvalna priznanja številnim botrom, ki so omogočili nakup novega gasilskega vozila renault trafic GVM-1, namenjenega prevozu moštva. Ključ novega vozila je prejel voznik Lenart Žgajnar, blagoslov pa je opravil župnik Dejan Pavlin. Ob visokem jubileju so v kraju postavili tudi mlaj in izdali jubilejni zbornik, ki ga je skupaj z odborom uredil dolgoletni predsednik in častni predsednik Miro Svetin.

Predsednik Pavel Markovič s poveljnikom GZS Zvonkom Glažarjem in podpredsednikom GZS Francem Bradeškom (levo) FOTO: Slavko Mirtič

Prvi avtomobil leta 1933 FOTO: Arhiv PGD Krka