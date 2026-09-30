Gasilci jezni in razočarani: »Uničil si pripomoček, ki bi morda nekoč rešil tebe, tvojo mamo, očeta, brata ali sestro« (FOTO)

Gasilci so posebni ljudje. Srčni in pogumni ter pogosto pripravljeni pozabiti na lastno varnost, da bi pomagali drugim. Ko se zgodi nesreča, naravna ali prometna, jih običajno kujemo v zvezde in se jim na vse mogoče načine zahvaljujemo, kot je tudi prav, na povsem običajen dan pa mnogi pozabijo, da bodo nekega dne morda tudi sami potrebovali njihovo pomoč. Te dni se je še neznani posameznik tako odločil, da prostovoljnim gasilcem društva PGD Preseka-Medvode uniči vozilo. Ne službenega vozila, a kljub temu izredno pomemben avto, ki so ga tamkajšnji gasilci uporabljali za izobraževanje in operativne vaje.

Na vozilu, ki jim ga je podaril srčni občan, so denimo vadili reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje otrok iz zaklenjenih vozil, kako ukrepati ob nenadnih nujnih zdravstvenih primerih ... A nekoga je to vozilo tako zelo zmotilo, da je storil nepredstavljivo - ga uničil. Nad avtomobilom se je vandal po fotografijah sodeč znesel s palico, kladivom ali drugim težkim predmetom, morda je po njem celo skakal, rezultat pa povsem polomljena prednja šipa, zvit pokrov motorja, odtrgani pokrovi koles in drugi deli vozila.

Koso učni pripomoček videli v takšnem stanju, gasilci niso mogli verjeti svojim očem. »Lahko bi zapisal z enim samim stavkom, kako se danes počutim tako jaz kakor vsi naši člani. Delo gasilcev sabotirano,« je zapis na družabnem omrežju začel predsednik PGD Preska-Medvode Klemen Kralj, ki je ob zapisu objavil tudi fotografije uničenega vozila. In nadaljeval: »Namesto da bi ga uporabili za izobraževanje, je nekdo vozilo razbil, raztreščil in uničil do neuporabnosti. To ni potegavščina. To ni mladostniška neumnost. To je sabotaža dela gasilcev, ki vsak dan tvegajo svoje zdravje, da pomagajo drugim. Kdor uničuje opremo gasilcev, neposredno ogroža življenja ljudi. In ti, ki si to naredil – zavedaj se, da nisi uničil samo pločevine. Uničil si pripomoček, ki bi morda nekoč rešil tebe, tvojo mamo, očeta, brata ali sestro.«

»Če imaš toliko energije in tehničnega znanja, kot kaže tvoje dejanje, te izzivamo, da ju poskusiš uporabiti za nekaj dobrega. Pridi, spoznaj naše delo in morda ugotoviš, da lahko svojo energijo usmeriš v pomoč ljudem. Naša vrata so odprta tudi zate,« je še zapisal Kralj in ob tem pozval starše, da se pogovorijo s svojimi otroki, ter občane, da prijavijo vsak sum vandalizma.