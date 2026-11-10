Gasilci se z ognjem v Logatcu borijo že več kot 12 ur: občani naj še vedno ostanejo v zaprtih prostorih (VIDEO in FOTO)

Obsežen požar, ki je v ponedeljek okoli 22. ure izbruhnil v objektu podjetja Blok v industrijski coni Zapolje v Logatcu, je omejen, vendar gašenje še vedno poteka. Kot smo v Novicah že poročali, je ogenj zajel velik objekt, v katerem se ukvarjajo z zbiranjem in reciklažo odpadne elektronske opreme, plastike in kovin. Po noči intenzivnega gašenja so pristojni na novinarski konferenci predstavili nove informacije o intervenciji, nevarnosti za prebivalce, vplivu na okolje in dosedanjem delu policije. Na terenu je sodelovalo okoli 200 pripadnikov gasilskih društev, civilne zaščite in drugih strokovnih služb. Požar je omejen, vendar gašenje še ni končano. Zaradi zahtevnosti intervencije se je začela organizacija že tretje izmene reševalnih ekip.

8000 kvadratnih metrov je velik objekt, a ocenjujejo, da je zgorelo približno 5000 kvadratnih metrov. Zaradi izjemno visokih temperatur in intenzivnosti požara je bila poraba vode zelo velika. Kot so pojasnili na novinarski konferenci, je bilo treba vodo zagotoviti tudi iz drugih hidrantov, pri čemer je pomagalo Komunalno podjetje Logatec.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Eksplozije baterij, gasilci poskrbeli za varen odmik

Med požarom je prihajalo tudi do eksplozij, ki so bile posledica vžiga oziroma gorenja baterij. Gasilci so takšne dogodke pričakovali in temu prilagodili svoje delo. Zagotavljali so varen odmik gasilskih enot, tako da kljub eksplozijam ni prišlo do poškodb med intervencijskimi ekipami.

Zaradi nevarnosti in dima so pristojni prebivalcem svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Priporočilo za zdaj ostaja v veljavi. Občanom svetujejo, naj spremljajo uradna navodila in priporočila pristojnih služb ter jih dosledno upoštevajo. Najbolj obremenjeno je območje industrijske cone, kjer so trenutno prisotne zgolj intervencijske službe. Prebivalcem in drugim obiskovalcem zato odsvetujejo približevanje območju požara.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Po prvih podatkih zdravje ljudi zaradi požara ni neposredno ogroženo, kljub temu pa prebivalcem policija svetuje, da preventivno zaprejo okna in se ne zadržujejo v neposredni bližini požara. Policisti so zavarovali širše območje požara, zato vse pozivajo, da upoštevajo njihova navodila in se območju intervencije ne približujejo.

Gasilci uspeli obvarovati sosednje objekte

Vodja intervencije Urban Korenč se je zahvalil vsem gasilcem in drugim sodelujočim ter podjetnikom, ki so ponudili pomoč. Poudaril je, da je šlo za zelo obsežen in zahtevno obvladljiv požar. »Požar je bil močno razvit, uspelo pa nam je obvarovati vse sosednje objekte. Ocenjujem, da smo bili uspešni,« je povedal Korenč. Gasilci so pri intervenciji izhajali iz razpoložljivega požarnega načrta, pomembno pomoč pa so jim ponudili tudi zaposleni v podjetju. Med gašenjem so imeli nekaj težav z zagotavljanjem zadostnih količin vode, zato jim je na pomoč priskočilo Komunalno podjetje Logatec skupaj z drugimi gasilskimi društvi.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Korenč je ocenil, da bi lahko z ognjem opravili do večera, vendar bodo na območju požara ostali tudi ponoči in nadaljevali požarno stražo. Na kraju je približno 40 gasilskih vozil. Intervencija je obsežna tudi z logističnega vidika, saj je treba zagotoviti neprekinjeno oskrbo ekip, menjavo gasilcev in dodatno opremo.

Civilna zaščita poskrbela tudi za premočene gasilce

O obsežnosti pomoči je spregovoril tudi Boštjan Rudnik iz štaba Civilne zaščite Logatec. Kot je pojasnil, je bila ena prvih nalog preveriti, ali požar neposredno ogroža prebivalce. Na terenu je bilo okoli 200 pripadnikov različnih služb. Razmere so dodatno otežile vremenske razmere, saj je med intervencijo začelo deževati. Štab in sodelujoči so bili sprva izpostavljeni dežju, zato so najprej postavili dodatne šotore in potem poskrbeli za pripravo obrokov za naslednje izmene.

Aktivirali so tudi Rdeči križ, ki je pomagal zagotoviti dodatna oblačila, saj so bili gasilci zaradi dolgotrajnega gašenja premočeni. »Pomembno je, da se pri tej intervenciji ni nihče poškodoval,« je poudaril Rudnik.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Kaj pa onesnaženje in kakovost pitne vode?

Pomembno vprašanje za prebivalce ostaja tudi morebitni vpliv požara na okolje in zdravje. Peter Robič je pojasnil, da ukrep prekuhavanja vode ostaja v veljavi do nadaljnjega. Pristojni bodo nadaljevali testiranje kakovosti vode, rezultati pa bodo predvidoma znani v prihodnjih dneh. Na konferenci so pojasnili tudi, da ima podjetje že vgrajene lovilce, namenjene preprečevanju onesnaženja okolja. Kljub temu bodo pristojne službe nadaljevale spremljanje razmer in preverjanje morebitnih vplivov požara na okolje.

Policija napoveduje obsežno in dolgotrajno preiskavo

Svoje dosedanje aktivnosti je predstavil tudi predstavnik Policijske uprave Ljubljana Kavčič. Policija je bila o požaru obveščena v ponedeljek okoli 22. ure, intervencija na kraju pa še vedno poteka. Policisti predvsem skrbijo za zavarovanje območja in omogočanje dostopa intervencijskim vozilom. Promet je na širšem območju še vedno oviran, zato občane pozivajo, naj se območju intervencije ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb.

»Glede na obsežnost pogorišča je pričakovati, da bo kriminalistična preiskava obsežna in dolgotrajna. O morebitni kazenski odgovornosti za zdaj še ni mogoče govoriti,« je pojasnil predstavnik policije.

Preiskovalci bodo lahko natančneje ugotavljali okoliščine in vzrok nastanka požara, ko bodo za to izpolnjeni ustrezni pogoji.

Lastnik sam poklical na pomoč

Na novinarski konferenci so posebej poudarili tudi okoliščine začetka intervencije. Lastnik objekta je namreč sam sprožil alarm, poklical sodelavce in zaprosil za pomoč, ti pa so nato obvestili gasilce. Dogodek so v Logatcu označili za novo veliko nesrečo, ki je močno obremenila lokalne reševalne zmogljivosti. Kljub izjemnemu obsegu požara in eksplozijam baterij je gasilcem uspelo preprečiti širjenje ognja na sosednje objekte, v intervenciji pa se nihče ni poškodoval.

FOTO: Blaž Samec

Gašenje, odstranjevanje posledic in nadzor nad požariščem se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih urah. Občani naj ostanejo v zaprtih prostorih, spremljajo obvestila pristojnih služb in upoštevajo njihova priporočila. Območje industrijske cone naj bo do nadaljnjega dostopno le intervencijskim ekipam.