  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBSEŽEN POŽAR V LOGATCU

Gasilci se z ognjem v Logatcu borijo že več kot 12 ur: občani naj še vedno ostanejo v zaprtih prostorih (VIDEO in FOTO)

Požar v objektu podjetja Blok v industrijski coni Zapolje je omejen, a gašenje še vedno poteka.
FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
A. G.
 10. 11. 2026 | 12:43
 10. 11. 2026 | 12:43
6:47
A+A-

Obsežen požar, ki je v ponedeljek okoli 22. ure izbruhnil v objektu podjetja Blok v industrijski coni Zapolje v Logatcu, je omejen, vendar gašenje še vedno poteka. Kot smo v Novicah že poročali, je ogenj zajel velik objekt, v katerem se ukvarjajo z zbiranjem in reciklažo odpadne elektronske opreme, plastike in kovin. Po noči intenzivnega gašenja so pristojni na novinarski konferenci predstavili nove informacije o intervenciji, nevarnosti za prebivalce, vplivu na okolje in dosedanjem delu policije. Na terenu je sodelovalo okoli 200 pripadnikov gasilskih društev, civilne zaščite in drugih strokovnih služb. Požar je omejen, vendar gašenje še ni končano. Zaradi zahtevnosti intervencije se je začela organizacija že tretje izmene reševalnih ekip.

8000 kvadratnih metrov je velik objekt, a ocenjujejo, da je zgorelo približno 5000 kvadratnih metrov. Zaradi izjemno visokih temperatur in intenzivnosti požara je bila poraba vode zelo velika. Kot so pojasnili na novinarski konferenci, je bilo treba vodo zagotoviti tudi iz drugih hidrantov, pri čemer je pomagalo Komunalno podjetje Logatec.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Eksplozije baterij, gasilci poskrbeli za varen odmik

Med požarom je prihajalo tudi do eksplozij, ki so bile posledica vžiga oziroma gorenja baterij. Gasilci so takšne dogodke pričakovali in temu prilagodili svoje delo. Zagotavljali so varen odmik gasilskih enot, tako da kljub eksplozijam ni prišlo do poškodb med intervencijskimi ekipami.

Zaradi nevarnosti in dima so pristojni prebivalcem svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Priporočilo za zdaj ostaja v veljavi. Občanom svetujejo, naj spremljajo uradna navodila in priporočila pristojnih služb ter jih dosledno upoštevajo. Najbolj obremenjeno je območje industrijske cone, kjer so trenutno prisotne zgolj intervencijske službe. Prebivalcem in drugim obiskovalcem zato odsvetujejo približevanje območju požara.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Po prvih podatkih zdravje ljudi zaradi požara ni neposredno ogroženo, kljub temu pa prebivalcem policija svetuje, da preventivno zaprejo okna in se ne zadržujejo v neposredni bližini požara. Policisti so zavarovali širše območje požara, zato vse pozivajo, da upoštevajo njihova navodila in se območju intervencije ne približujejo.

Gasilci uspeli obvarovati sosednje objekte

Vodja intervencije Urban Korenč se je zahvalil vsem gasilcem in drugim sodelujočim ter podjetnikom, ki so ponudili pomoč. Poudaril je, da je šlo za zelo obsežen in zahtevno obvladljiv požar. »Požar je bil močno razvit, uspelo pa nam je obvarovati vse sosednje objekte. Ocenjujem, da smo bili uspešni,« je povedal Korenč. Gasilci so pri intervenciji izhajali iz razpoložljivega požarnega načrta, pomembno pomoč pa so jim ponudili tudi zaposleni v podjetju. Med gašenjem so imeli nekaj težav z zagotavljanjem zadostnih količin vode, zato jim je na pomoč priskočilo Komunalno podjetje Logatec skupaj z drugimi gasilskimi društvi.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Korenč je ocenil, da bi lahko z ognjem opravili do večera, vendar bodo na območju požara ostali tudi ponoči in nadaljevali požarno stražo. Na kraju je približno 40 gasilskih vozil. Intervencija je obsežna tudi z logističnega vidika, saj je treba zagotoviti neprekinjeno oskrbo ekip, menjavo gasilcev in dodatno opremo.

Civilna zaščita poskrbela tudi za premočene gasilce

O obsežnosti pomoči je spregovoril tudi Boštjan Rudnik iz štaba Civilne zaščite Logatec. Kot je pojasnil, je bila ena prvih nalog preveriti, ali požar neposredno ogroža prebivalce. Na terenu je bilo okoli 200 pripadnikov različnih služb. Razmere so dodatno otežile vremenske razmere, saj je med intervencijo začelo deževati. Štab in sodelujoči so bili sprva izpostavljeni dežju, zato so najprej postavili dodatne šotore in potem poskrbeli za pripravo obrokov za naslednje izmene.

Aktivirali so tudi Rdeči križ, ki je pomagal zagotoviti dodatna oblačila, saj so bili gasilci zaradi dolgotrajnega gašenja premočeni. »Pomembno je, da se pri tej intervenciji ni nihče poškodoval,« je poudaril Rudnik.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Kaj pa onesnaženje in kakovost pitne vode?

Pomembno vprašanje za prebivalce ostaja tudi morebitni vpliv požara na okolje in zdravje. Peter Robič je pojasnil, da ukrep prekuhavanja vode ostaja v veljavi do nadaljnjega. Pristojni bodo nadaljevali testiranje kakovosti vode, rezultati pa bodo predvidoma znani v prihodnjih dneh. Na konferenci so pojasnili tudi, da ima podjetje že vgrajene lovilce, namenjene preprečevanju onesnaženja okolja. Kljub temu bodo pristojne službe nadaljevale spremljanje razmer in preverjanje morebitnih vplivov požara na okolje.

Policija napoveduje obsežno in dolgotrajno preiskavo

Svoje dosedanje aktivnosti je predstavil tudi predstavnik Policijske uprave Ljubljana Kavčič. Policija je bila o požaru obveščena v ponedeljek okoli 22. ure, intervencija na kraju pa še vedno poteka. Policisti predvsem skrbijo za zavarovanje območja in omogočanje dostopa intervencijskim vozilom. Promet je na širšem območju še vedno oviran, zato občane pozivajo, naj se območju intervencije ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb.

»Glede na obsežnost pogorišča je pričakovati, da bo kriminalistična preiskava obsežna in dolgotrajna. O morebitni kazenski odgovornosti za zdaj še ni mogoče govoriti,« je pojasnil predstavnik policije.

Preiskovalci bodo lahko natančneje ugotavljali okoliščine in vzrok nastanka požara, ko bodo za to izpolnjeni ustrezni pogoji.

Lastnik sam poklical na pomoč

Na novinarski konferenci so posebej poudarili tudi okoliščine začetka intervencije. Lastnik objekta je namreč sam sprožil alarm, poklical sodelavce in zaprosil za pomoč, ti pa so nato obvestili gasilce. Dogodek so v Logatcu označili za novo veliko nesrečo, ki je močno obremenila lokalne reševalne zmogljivosti. Kljub izjemnemu obsegu požara in eksplozijam baterij je gasilcem uspelo preprečiti širjenje ognja na sosednje objekte, v intervenciji pa se nihče ni poškodoval.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Gašenje, odstranjevanje posledic in nadzor nad požariščem se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih urah. Občani naj ostanejo v zaprtih prostorih, spremljajo obvestila pristojnih služb in upoštevajo njihova priporočila. Območje industrijske cone naj bo do nadaljnjega dostopno le intervencijskim ekipam.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

požargasilciogenjeksplozijaLogatecnevarnostblokZapoljeCivilna zaščita LogatecKomunalno podjetje LogatecPolicijska uprava Ljubljana
ZADNJE NOVICE
14:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA V ŠOKU

Po grozljivih posnetkih iz sobe 11A se je oglasil premier: Glede na to, kar sem lahko videl, gre za umor. Poglejte posnetek ...

Hrvaški premier smrt pacienta v zagrebški psihiatrični bolnišnici označil za umor.
10. 11. 2026 | 14:11
14:02
Novice  |  Slovenija
KRIMINAL IN VARNOST

Kokotova iz Bruslja s sporočilom, ki zadeva tudi Slovenijo: V ozadju so kriminalne mreže!

Poslanka in vodja poslanske skupine Resni.ca se je tokrat posvetila evropskim varnostnim vprašanjem.
10. 11. 2026 | 14:02
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri kiviju jeseni naredi veliko ljudi

Kivi obiramo še trd, pred mrazom pa ga je treba pravočasno pospraviti. Preverite, kako ga shraniti, da bo zdržal čim dlje.
10. 11. 2026 | 14:00
13:50
Novice  |  Slovenija
KAKI

Prav poseben čas za Strunjančane je, ko z dreves visijo oranžni zakladi (FOTO)

Strunjan bo gostil tradicionalni Praznik kakijev, ki slavi priljubljeni sadež. Njegova zgodovina v tem obmorskem kraju se je začela šele leta 1939.
Janez Mužič10. 11. 2026 | 13:50
13:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MURSKA SOBOTA

Ojoj, kaj je v Pomurju počel 12-letnik! Policisti so mu izmerili kar 90 km/h

O dogodku bodo policisti obvestili tudi pristojni center za socialno delo.
10. 11. 2026 | 13:48
13:05
Novice  |  Slovenija
MEDALJE

Dvanajstletni Lan ponesrečencu oskrbel krvavečo rano (FOTO)

Zato je danes prejel medaljo policije za požrtvovalnost. Med prejemniki medalj policije za hrabrost tudi občana, ki sta policistom sporočala pot pobeglega roparja.
Aleksander Brudar10. 11. 2026 | 13:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči z prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki