Gasilci so se pomerili v štirih kategorijah, največ vode načrpali Zgornjebrničani (FOTO)

PGD Cerklje je pred OŠ Davorina Jenka uspešno izvedlo 37. Barletov memorial, s katerim so se spomnili slovenskega utemeljitelja in organizatorja prostovoljnega gasilstva Frana Barleta, domačina, ki se je rodil leta 1864. Memoriala se je udeležilo 60 ekip iz 17 gasilskih društev z Gorenjskega in Cerkelj ob Krki.

»Tekmovanje ni povsem standardno gasilsko, ima nekaj posebnosti, zato gasilci še raje pridejo,« je v uvodnih besedah vse udeležence prireditve spomnil prizadevni predsednik domačega društva Primož Močnik. Gasilci so se namreč v sklopu memoriala pomerili v štirih kategorijah. Pokazati so morali spretnost, hitrost in znanje, podiranje tarče, metanje vrvi in cevi, izdelavo dvojne reševalne zanke in črpanje vode v tarčo, in sicer z več kot 130 let staro ročno batno črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto posodijo gasilci z Zgornjega Brnika.

Najprestižnejši pokal je osvojila domača ekipa. FOTO: Janez Kuhar

Gostitelji najboljši

Slovesnosti so se udeležili tudi cerkljanski župan Franc Čebulj, ki je vsem tekmovalcem čestital za borbenost in dobre rezultate, predsednik in poveljnik GZ Cerklje Marjan Luskovec oziroma Metod Kropar. Najprestižnejši pokal občine za zmagovalca v seštevku vseh kategorij so tudi letos prejeli domači gasilci iz rok župana. Drugi so bili gasilci Zgornjega Brnika z 92 točkami, tretji ekipa Spodnji Brnik - Vopovlje.

Pri članih je zmagala ekipa Zgornji Brnik 3 pred ekipo Cerklje 1, tretja je bila ekipa Spodnji Brnik - Vopovlje 1, pri članicah pa je zmagala ekipa Cerklje 1 pred Zalogom 1 in 2. ekipo Zgornji Brnik. V kategoriji mladih do 11 let so slavile Luže 2, pred ekipo Spodnji Brnik - Vopovlje in prvo ekipo Štefanje Gore. Mladina od 12 do 15 let se je pomerila v prenosu vode in zbijanju tarče, v tej skupini je zmagala ekipa Cerklje 3 pred 2. ekipo Spodnji Brnik - Vopovlje, tretja pa je bila ekipa Zgornji Brnik 1.

Med mladimi gasilci (do 11 let) je nastopilo 18 ekip, slavila je ekipa Luže 2. FOTO: Janez Kuhar

Veliko zanimanja med gasilskimi društvi pa je bilo v tekmovanju za največ načrpane vode, kjer je bila najboljša ekipa PGD Zgornji Brnik.