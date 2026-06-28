Gasilci za jubilej so povišali Snežnik (FOTO)

ILIRSKA BISTRICA

Ob častitljivi obletnici prav posebno praznovanje ilirskobistriških gasilcev.

Ko praznuješ 140 let nepretrganega delovanja, mora biti slavje nekaj posebnega. Tega se dobro zavedajo tudi člani PGD Ilirska Bistrica, ki so visoki jubilej proslavili z vrsto dogodkov. Največ pozornosti sta pritegnila nenavaden podvig na Snežniku in velika gasilska parada skozi mesto. Naši največji vrednoti sta ekipni duh in medsebojno zaupanje. Začetki društva segajo v leto 1886, ko so zavzeti domačini postavili temelje organiziranega gasilstva na Bistriškem. Od takrat društvo skrbi za varnost ljudi in premoženja ter ostaja eden najpomembnejših stebrov lokalne skupnosti. Ob visokem jubileju ...