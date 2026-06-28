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ILIRSKA BISTRICA

Gasilci za jubilej so povišali Snežnik (FOTO)

Ob častitljivi obletnici prav posebno praznovanje ilirskobistriških gasilcev.
Članice in člani PGD Ilirska Bistrica ponosno zbrani na vrhu Snežnika FOTO: PGD Ilirska Bistrica
Članice in člani PGD Ilirska Bistrica ponosno zbrani na vrhu Snežnika FOTO: PGD Ilirska Bistrica
Primož Rojc
 28. 6. 2026 | 16:15
5:51
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Ko praznuješ 140 let nepretrganega delovanja, mora biti slavje nekaj posebnega. Tega se dobro zavedajo tudi člani PGD Ilirska Bistrica, ki so visoki jubilej proslavili z vrsto dogodkov. Največ pozornosti sta pritegnila nenavaden podvig na Snežniku in velika gasilska parada skozi mesto. Naši največji vrednoti sta ekipni duh in medsebojno zaupanje. Začetki društva segajo v leto 1886, ko so zavzeti domačini postavili temelje organiziranega gasilstva na Bistriškem. Od takrat društvo skrbi za varnost ljudi in premoženja ter ostaja eden najpomembnejših stebrov lokalne skupnosti. Ob visokem jubileju ...
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