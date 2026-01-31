Gasilec hitel gasit lastno hišo, Borisu zgorelo vse, skupaj z opremo (FOTO)

»Ko se nekaj takega zgodi, ko greš gasit lastno hišo, kakšnih 20 minut oddaljeno od službe, se ti zdi, da se čas ne premakne nikamor. Da je vse prepočasi. A kapo dol vsem, ki so se trudili in borili z ognjem, še posebej Gregorju Pečečniku, vodji intervencije iz Gasilskega zavoda Velenje, ki je bil prvi na kraju dogodka. Po pravici povedano, jaz še nisem prišel k sebi,« nam je povedal pogorelec Boris Špeh, tudi sam gasilec, že 18 let celo poveljnik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva (PIGD) Premogovnik Velenje.

»Ogenj je izbruhnil v torek dopoldne malo po 11. uri na območju Paškega Kozjaka in v celoti uničil mansardni in srednji del hiše. Požar je gasilo 80 gasilcev iz devetih okoliških gasilskih društev. Tujo krivdo za nastanek požara smo izključili,« je v policijskem poročilu zapisala Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. A za suhoparnim poročilom se skriva veliko več. Stiska dveh partnerjev.

»Moja partnerica Maja, ki je prva uredila dom na Paškem Kozjaku, je bila doma, saj dela od doma. Ko se je oglasil javljalnik v zgornjem nadstropju, je bilo že vse v dimu. Klicala me je še malo prej, da gre delat v svojo pisarno, potem pa se je začelo. Uspelo ji je pograbiti le svoj službeni računalnik in dokumentacijo, dela namreč kot računovodkinja, pograbila je še najinega kužka Snupija in zbežala iz hiše,« nam je pripovedoval Boris. Maja je potrebovala zdravniško pomoč, saj se je nadihala dima. »Najprej sploh ni hotela iti od hiše, šele ko sem prišel, jo je odpeljalo reševalno vozilo. A je bila zvečer že odpuščena,« nam je še zaupal njen partner.

Hiša na Paškem Kozjaku je zagorela sredi dopoldneva minuli torek. Foto: GZ Velenje

Gasilo je 80 članov devetih prostovoljnih društev. Foto: GZ Velenje

Oba sta hvaležna za vso pomoč, ki so jima jo gasilci nudili tudi po požaru. »Uničeno pa je vse, pa lani je bila hiša obnovljena,« nam je zaupal Špeh, sicer tudi prejemnik srebrnega znaka civilne zaščite. Ob katastrofi, ki je zadela občana, sta se pri zbiranju pomoči že angažirala Mestna občina Velenje in velenjska civilna zaščita.

Mestna občina Velenje je odprla TRR za pomoč Maji Vrhovnik in Borisu Špehu. Vsak prispevek bo v veliko pomoč pri obnovi. Podatki za nakazilo: TRR: SI56 0242 6001 1969 849 Sklic: 245058 Namen: Pomoč Maji Vrhovnik in Borisu Špehu

»Res hvala gasilcem PIGD Premogovnik Velenje, PGD Šalek, Matjažu Štrausu, RGP, Bogdanu in Petru Kozmusu, jamski Reševalni službi Premogovnika Velenje s sosedom Gašperjem, ki so pomagali čistiti in začasno pokriti objekt. Pa tudi poslovodstvu velenjskega Premogovnika za pomoč in Petru Skazi, da smo stvari shranili pod streho družine Podkrižnik in pri prijateljici Jasmini,« sta hvaležna Maja in Boris. Objekt ni bil velik, a je bil njun dom, zato upata, da ga bosta s pomočjo dobrih ljudi lahko čim prej obnovila.