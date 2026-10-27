Za 10-letnega Jako je stopila skupaj vsa Slovenija, ob vrnitvi pa ga je pričakal prizor, ki gane do solz! (FOTO)

JAKA ŠKOF

Na Floridi v ZDA je bil štiri mesece, ob njegovi bolezni velika solidarnost.

V majhnih ribniških vaseh Jurjevica, Breže in Kot, okoli tri kilometre oddaljenih od središča dežele suhe robe, v poznih nočnih urah na nedeljo nihče ni ostal ravnodušen. Z razlogom. Po dolgih štirih mesecih negotovosti, upanja in zahtevnega zdravljenja na Floridi se je domov vrnil desetletni Jaka Škof, deček, čigar zgodba je v preteklem in letošnjem letu združila staro in mlado ter sprožila izjemen val solidarnosti po vsej državi. Mali borec je pri petih letih zbolel za duchennovo mišično distrofijo, bije bitko ne le zase, temveč tudi za enakopravno otroštvo. Do takrat se je motorično ...