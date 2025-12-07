Gašpar Gašpar Mišić: »Laho rešujem jaz – en davkoplačevalec, ne vsi«

LADJA LAHO

Dvomljivci opozarjajo na tehnične in finančne izzive Mišičevih idej.

Ladja Laho, katere ime je bilo ponos slovenske obale in je bila ena najbolj prepoznavnih turističnih ikon, je še v ladjedelnici Uljanik, kjer čaka na svoje drugo življenje. Kot smo že poročali, jo je odkupil piranski poslovnež Gašpar Gašpar Mišič, ki želi iz skoraj pozabljene jeklene dame ustvariti muzej slovenske pomorske zgodovine. Mišičeva poteza je razburkala obalno javnost, a prav ta živahna razprava kaže, kako močno je Laho zasidran v našem kolektivnem spominu. 33 let je plula pod slovensko zastavo. Dvomljivci opozarjajo na tehnične in finančne izzive Mišičevih idej, zagovorniki pa ...