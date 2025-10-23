Gašperjev kostanj: velikan, ki ga objame deset ljudi

Minevajo skoraj štiri desetletja, odkar je biologa Petra Skoberneta na nekaj zelo pomembnega opozoril njegov prijatelj in sodelavec Pavle Kavšek. Omenil mu je, da je tam v Sopoti kostanj, in to z obsegom več kot deset metrov. Brž so si ga šli ogledat, in res, lahko so potrdili rekordne podatke o njegovi resnični mogočnosti.

Sledil je smo še vpis v Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije in Gašperjev kostanj se je lahko po stoletjih popolne anonimnosti nenadoma znašel med najbolj znanimi slovenskimi drevesi.

10 odraslih ga lahko objame.

Najstarejši kostanji na svetu rastejo sicer na Siciliji, starost nekaterih ocenjujejo celo na več kot 2500 let. V Sloveniji zrastejo kostanji očitno v najdebelejša drevesa: Gašperjev kostanj na Močilnem pri Radečah je z obsegom 11,1 metra resnični korenjak. Star je več kot štiristo let in roke si mora podati kar deset odraslih, da ga lahko objamejo. Je zavarovana naravna vrednota državnega pomena in z odlokom Občine Radeče iz leta 1998 razglašen tudi za dendrološki spomenik.

Bržčas največje drevo v Sloveniji stoji pri kmetiji Kišek v Žebniku pri Radečah. Narava ga je postavila na izreden kraj v rahli strmini, tako da je izpod njega lahko opazovati Posavsko hribovje, še posebno Kum.

Ob domačiji Gašperja Kiška raste na nadmorski višini 520 m najdebelejši kostanj v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik

V dobrih letinah rodi menda tudi 200 kilogramov sadežev. Ime je dobil po štirih Gašperjih Kiških, prvorojencih, ki so v štirih generacijah zapored dobili ime prvega od Svetih treh kraljev. Tudi sedanji gospodar je Gašper.

Na letino kostanja vpliva resda več dejavnikov, toda ta je letos, kot pravijo, še posebno obilna. Zato je odlično rodil tudi 400 let star Gašperjev kostanj na Močilnem nad Radečami, ki predstavlja tudi odlično izletniško točko.

Pa še to: le malo za njim s 1016 cm obsega zaostaja Zejčarjev kostanj na Svetem Florjanu nad Zmincem v Poljanski dolini.