  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   TRAJNOST

GEN-I s 100.000 evri znova podprl razvoj trajnostnih projektov

V družbi GEN-I so drugo leto zapored izbrali najobetavnejše trajnostne projekte, ki jim bodo namenili 100.000 evrov podpore.
Na fotografiji  od leve proti desni: Sandi Kavalič, član uprave GEN-I; dr. Jure Tičar, Jamarski klub Novo mesto; Barbara Simonič, Ljubljanska kolesarska mreža; Petra Kralj Ivančič, vodja projekta trajnostnega razpisa v GEN-I; Maks Helbl, predsednik uprave GEN-I; Timotej Lemut, Zavod BETA FOTO: GEN-I
Na fotografiji  od leve proti desni: Sandi Kavalič, član uprave GEN-I; dr. Jure Tičar, Jamarski klub Novo mesto; Barbara Simonič, Ljubljanska kolesarska mreža; Petra Kralj Ivančič, vodja projekta trajnostnega razpisa v GEN-I; Maks Helbl, predsednik uprave GEN-I; Timotej Lemut, Zavod BETA FOTO: GEN-I
Promo Slovenske novice
 5. 11. 2025 | 15:20
 5. 11. 2025 | 15:51
4:58
A+A-

Družba GEN-I bo letos znova finančno podprla trajnostne projekte, ki bodo prispevali k oblikovanju zelene prihodnosti in pozitivno vplivali na družbo in okolje. Na razpisu Obet za planet, ki je potekal drugo leto zapored, so prejeli kar 62 prijav. Med njimi so izbrali štiri, ki izstopajo po svojih pozitivnih učinkih in zavedanju, da trajnost presega skrb za okolje:

  • Jamarski klub Novo mesto: PROTEctUS, prejemnik podpore v višini 40.000 evrov: Čiščenje in varovanje jamskih habitatov za zaščito črnega močerila in zaščita najpomembnejšega vira pitne vode Bele krajine.
  • PLANTMAMA d. o. o.: Elixir, prejemnik podpore v višini 30.000 evrov: Prebojna plazemska rešitev za trajnostno kmetijstvo s solarnim napajanjem.
  • Ljubljanska kolesarska mreža: Knjižnica koles, prejemnik podpore v višini 20.000 evrov: Mreža dostopnih izposojevalnic koles za otroke iz socialno šibkih okolij, migrante in starejše.
  • Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe: Sončna hiška GEN-I, prejemnik podpore v višini 10.000 evrov: Izobraževalna hiška, namenjena ozaveščanju o trajnostni rabi energije, kjer bodo obiskovalci spoznali, kako potekajo proizvodnja, poraba in distribucija električne energije.
     

»Ta razpis ni le projekt – je izraz naše skupne odgovornosti in vračanja družbi, ki smo ga pripravili zato, ker imamo vizijo podpreti najboljše trajnostne ideje. V veselje in čast mi je, da že drugo leto zapored odpiramo vrata projektom, ki dokazujejo, da lahko s predanostjo, znanjem in ustvarjalnostjo pustimo sled, ne odtisa. In danes smo tukaj, da nagradimo tiste, ki to že uresničujete,« je na zaključni prireditvi ob izboru zmagovalnih projektov povedal predsednik uprave GEN-I Maks Helbl in se obenem zahvalil vsem sodelujočim.

»V Jamarskem klubu Novo mesto smo ob razpisu Obet za planet takoj prepoznali priložnost, da naš dolgoletni okoljski aktivizem nadgradimo s projektom PROTEctUS. Novica o izboru nas je dosegla prav v času, ko smo opravljali raziskave v podzemlju. Veseli in ponosni smo, da bomo s podporo razpisa lahko izvedli obsežne čistilne akcije in tako naredili pomemben korak k zaščiti habitata črnega močerila in izboljšanju kakovosti pitne vode v Beli krajini. S tem bomo prispevali k trajnostnemu ohranjanju kraškega podzemlja in h krepitvi okoljske zavesti prihodnjih generacij,« so na zaključni prireditvi povedali predstavniki Jamarskega kluba Novo mesto. Gre za enega izmed največjih in najdejavnejših jamarskih društev v Sloveniji, ki že več kot 60 let deluje na področju raziskovanja in varstva podzemnega sveta Dolenjske in Bele krajine.

V družbi PLANTMAMA d. o. o., ki se ukvarja z razvojem biotehnološkega produkta, so v odzivu na osvojitev nagrade zapisali: »Veseli smo, da GEN-I vlaga v našo skupno prihodnost in da prepozna prebojne projekte že na njihovem začetku. S sponzorskimi sredstvi nam omogoča razvoj nove tehnologije, ki ima potencial temeljno spremeniti prihodnost pridelave hrane, s tem pa tudi izboljšati kakovost naših življenj in skrbi do okolja.«

»Z navdušenjem smo sprejeli izziv GEN-I in se prijavili na razpis Obet za planet, saj je eden redkih, če ne edini, razpis v slovenskem prostoru, s katerim slovensko podjetje ponuja podporo trajnostnim projektom. V čast in ponos nam je, da je podjetje prepoznalo vrednost projekta Knjižnica koles, ki poudarja pomen trajnostne mobilnosti in opolnomočenja ranljivih skupin v družbi. Trajnostna mobilnost ostaja največji izziv Slovenije na poti doseganja podnebnih ciljev države, zato bomo v prihodnje poskusili še razširiti naše izkušnje in nadgraditi projekt v nove smeri,« pa so ob prejetju podpore dejali v Ljubljanski kolesarski mreži, društvu, ki si prizadeva za izboljšanje statusa in razmer za kolesarjenje v Ljubljani.

Pri Zavodu BETA, kjer želijo z različnimi aktivnostmi prispevati k izboljševanju kakovosti življenja ljudi, pa so svojo izkušnjo o sodelovanju strnili z besedami: »Na razpis Obet za planet smo se prijavili, ker verjamemo, da lahko z GEN-I hiško otrokom in mladim približamo pomen trajnostnega načina življenja na praktičen in igriv način. Sam postopek prijave in sodelovanja je bil za nas dragocena izkušnja, saj nas je spodbudil k še večjemu razmisleku o vplivu naših aktivnosti na okolje. Ob novici o uspehu smo bili iskreno veseli in ponosni, saj nam to daje potrditev, da smo na pravi poti, in dodatno motivacijo za nadaljnje delo.«

Prvi trajnostni razpis so v družbi GEN-I objavili lani, 15 let po tem, ko so gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem prvič ponudili možnost izbire inovativnega in cenovno najugodnejšega dobavitelja električne energije. S spodbujanjem trajnostnih projektov želijo, da bi naš planet ostal zelen, živ in poln priložnosti za prihodnje generacije.

Naročnik oglasne vsebine je GEN-I

Več iz teme

Gen-iTrajnostprojektzeleni prehodrazpis
ZADNJE NOVICE
15:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP

Večerna srhljivka v Ljubljani, zagrozila sta mu tudi z nevarnim predmetom

Storilca sta bila zamaskirana.
5. 11. 2025 | 15:42
15:30
Novice  |  Slovenija
KDO JE STRELJAL?

Po vloženi obtožnici zoper tri Rome, ki naj bi pretepli Antona, odjeknili streli v Rojah? Preverili smo, če res (VIDEO)

Za kakšno streljanje je šlo, nam je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.
5. 11. 2025 | 15:30
15:25
Razno
GLASBA

Niet v Berlinu: slovenski punk na odru legendarnega kluba

Ob praznovanju 50-letnice punk rocka na Slovenskem bodo nastopili na dvodnevnem festivalu glasbe, filma in poezije
5. 11. 2025 | 15:25
15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

GEN-I s 100.000 evri znova podprl razvoj trajnostnih projektov

V družbi GEN-I so drugo leto zapored izbrali najobetavnejše trajnostne projekte, ki jim bodo namenili 100.000 evrov podpore.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 15:20
15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
15:12
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Denis priznal Petru: »Polna so jajca testosterona, toliko se nabira, da že curi ven« (VIDEO)

Drama v šovu Poroka na prvi pogled se nadaljuje, v težavah se je znašel še en par.
5. 11. 2025 | 15:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki