GEN-I s 100.000 evri znova podprl razvoj trajnostnih projektov

Družba GEN-I bo letos znova finančno podprla trajnostne projekte, ki bodo prispevali k oblikovanju zelene prihodnosti in pozitivno vplivali na družbo in okolje. Na razpisu Obet za planet, ki je potekal drugo leto zapored, so prejeli kar 62 prijav. Med njimi so izbrali štiri, ki izstopajo po svojih pozitivnih učinkih in zavedanju, da trajnost presega skrb za okolje:

Jamarski klub Novo mesto: PROTEctUS, prejemnik podpore v višini 40.000 evrov: Čiščenje in varovanje jamskih habitatov za zaščito črnega močerila in zaščita najpomembnejšega vira pitne vode Bele krajine.

PLANTMAMA d. o. o.: Elixir, prejemnik podpore v višini 30.000 evrov: Prebojna plazemska rešitev za trajnostno kmetijstvo s solarnim napajanjem.

Ljubljanska kolesarska mreža: Knjižnica koles, prejemnik podpore v višini 20.000 evrov: Mreža dostopnih izposojevalnic koles za otroke iz socialno šibkih okolij, migrante in starejše.

Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe: Sončna hiška GEN-I, prejemnik podpore v višini 10.000 evrov: Izobraževalna hiška, namenjena ozaveščanju o trajnostni rabi energije, kjer bodo obiskovalci spoznali, kako potekajo proizvodnja, poraba in distribucija električne energije.



»Ta razpis ni le projekt – je izraz naše skupne odgovornosti in vračanja družbi, ki smo ga pripravili zato, ker imamo vizijo podpreti najboljše trajnostne ideje. V veselje in čast mi je, da že drugo leto zapored odpiramo vrata projektom, ki dokazujejo, da lahko s predanostjo, znanjem in ustvarjalnostjo pustimo sled, ne odtisa. In danes smo tukaj, da nagradimo tiste, ki to že uresničujete,« je na zaključni prireditvi ob izboru zmagovalnih projektov povedal predsednik uprave GEN-I Maks Helbl in se obenem zahvalil vsem sodelujočim.

»V Jamarskem klubu Novo mesto smo ob razpisu Obet za planet takoj prepoznali priložnost, da naš dolgoletni okoljski aktivizem nadgradimo s projektom PROTEctUS. Novica o izboru nas je dosegla prav v času, ko smo opravljali raziskave v podzemlju. Veseli in ponosni smo, da bomo s podporo razpisa lahko izvedli obsežne čistilne akcije in tako naredili pomemben korak k zaščiti habitata črnega močerila in izboljšanju kakovosti pitne vode v Beli krajini. S tem bomo prispevali k trajnostnemu ohranjanju kraškega podzemlja in h krepitvi okoljske zavesti prihodnjih generacij,« so na zaključni prireditvi povedali predstavniki Jamarskega kluba Novo mesto. Gre za enega izmed največjih in najdejavnejših jamarskih društev v Sloveniji, ki že več kot 60 let deluje na področju raziskovanja in varstva podzemnega sveta Dolenjske in Bele krajine.

V družbi PLANTMAMA d. o. o., ki se ukvarja z razvojem biotehnološkega produkta, so v odzivu na osvojitev nagrade zapisali: »Veseli smo, da GEN-I vlaga v našo skupno prihodnost in da prepozna prebojne projekte že na njihovem začetku. S sponzorskimi sredstvi nam omogoča razvoj nove tehnologije, ki ima potencial temeljno spremeniti prihodnost pridelave hrane, s tem pa tudi izboljšati kakovost naših življenj in skrbi do okolja.«

»Z navdušenjem smo sprejeli izziv GEN-I in se prijavili na razpis Obet za planet, saj je eden redkih, če ne edini, razpis v slovenskem prostoru, s katerim slovensko podjetje ponuja podporo trajnostnim projektom. V čast in ponos nam je, da je podjetje prepoznalo vrednost projekta Knjižnica koles, ki poudarja pomen trajnostne mobilnosti in opolnomočenja ranljivih skupin v družbi. Trajnostna mobilnost ostaja največji izziv Slovenije na poti doseganja podnebnih ciljev države, zato bomo v prihodnje poskusili še razširiti naše izkušnje in nadgraditi projekt v nove smeri,« pa so ob prejetju podpore dejali v Ljubljanski kolesarski mreži, društvu, ki si prizadeva za izboljšanje statusa in razmer za kolesarjenje v Ljubljani.

Pri Zavodu BETA, kjer želijo z različnimi aktivnostmi prispevati k izboljševanju kakovosti življenja ljudi, pa so svojo izkušnjo o sodelovanju strnili z besedami: »Na razpis Obet za planet smo se prijavili, ker verjamemo, da lahko z GEN-I hiško otrokom in mladim približamo pomen trajnostnega načina življenja na praktičen in igriv način. Sam postopek prijave in sodelovanja je bil za nas dragocena izkušnja, saj nas je spodbudil k še večjemu razmisleku o vplivu naših aktivnosti na okolje. Ob novici o uspehu smo bili iskreno veseli in ponosni, saj nam to daje potrditev, da smo na pravi poti, in dodatno motivacijo za nadaljnje delo.«

Prvi trajnostni razpis so v družbi GEN-I objavili lani, 15 let po tem, ko so gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem prvič ponudili možnost izbire inovativnega in cenovno najugodnejšega dobavitelja električne energije. S spodbujanjem trajnostnih projektov želijo, da bi naš planet ostal zelen, živ in poln priložnosti za prihodnje generacije.

