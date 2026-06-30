Generacija 1969 s kočevske gimnazije »ustanovila svojo državo«

To, da smo skupaj obiskovali kočevsko gimnazijo štiri leta, nas je združilo tako, da smo še danes, po vseh teh desetletjih, zelo povezani. Vežeta nas odgovornost in prijateljstvo,« pravi Vinko Pintar, eden od maturantov Gimnazije Kočevje iz generacije, ki je to hišo učenosti zapustila v šolskem letu 1968/69. Pred kratkim so se nekdanji sošolci in sošolke spet srečali na kmetiji Jurjevič v Borovcu.

Seveda ni manjkalo spominov na skupna leta in neumnosti, ki so jih počeli. Pa ljubezni in druge zanimivosti, s katerimi so si najstniki popestrili vsakdanje šolsko življenje. »Hitro si dobil ukor, a so bili vsi profesorji dobričine in prizanesljivi do nas. A to smo spoznali šele kasneje,« se Vinko Pintar spominja gimnazijskih časov.

»Hitro si dobil ukor, a so bili vsi profesorji dobričine in prizanesljivi do nas.«

Takole so se maturanti postavili pred fotografski aparat leta 1969. FOTO: Osebni Arhiv

Takrat so fantje v tretjem, četrtem letniku že kadili. Ko so postali polnoletni, so lahko z dovoljenjem obeh staršev kadili v gimnazijski kadilnici, a je »registracija«, kot so rekli zadnjemu dovoljenju, ki ga je dajal ravnatelj Herman Kotar, lahko trajala tudi mesec dni. »Pa me je enkrat dobil profesor Vladimir Turk, ki je bil razrednik v paralelki, da sem kadil tam, kjer ne bi smel. Dobil sem ukor. A je bilo v njem napisano, da je on moj razrednik, čeprav ni bil, tako da ukor ni bil veljaven,« pravi sogovornik.

Takrat je bilo Kočevje, ki je bilo med drugo svetovno vojno drugo najbolj bombardirano mesto v Sloveniji – na prvem mestu je Maribor –, že urejeno mesto. »Gospodarstvo je takrat cvetelo in to je bilo videti povsod,« pravi Vinko Pintar. V središču ni bilo več gradu, ki je bil med vojno precej poškodovan.

Med nekdanjimi sošolkami in sošolci so višja sodnica, veleposlanica, glasbenik, veterinar, fizioterapevtka ...

»Kot otrok sem še videl ruševine gradu in tam pri Metki je bil čez cesto velb,« se spominja Stane Gabrič, ki se je v kočevsko gimnazijo vozil s Kočevske Reke, skrivnostnega zaprtega območja, o katerem niso govorili. Sicer pa je bilo med dijaki te generacije, ki so bili v dveh razredih, veliko vozačev, ki so se v Kočevje vozili iz doline Kolpe, iz Ribnice in Velikih Lašč.

V letih, ko so bili gimnazijci, je bil legendarni ravnatelj Herman Kotar, ki je študiral tudi na Sorboni. Kočevsko gimnazijo je vodil tri mesece leta 1945, potem so se ravnatelji menjavali praktično vsako leto, dokler ni bil septembra 1950 spet imenovan za ravnatelja. Na tem položaju se je obdržal vrsto let. Kot je Kotar ugotavljal v zborniku 50 let Gimnazije v Kočevju, ki je izšel leta 1968, so se člani profesorskega zbora tudi v povojnem času, vse tja do leta 1950, pogosto menjavali: »Redki so bili tisti, ki so dlje vztrajali na izredno težkem službenem mestu v Kočevju. Kdor je mogel, si je našel kaj boljšega.«

Fotografija iz zbornika 50 let slovenske gimnazije v Kočevju: gimnazijci pri kemijskih vajah FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju

»Številni profesorji so bili na Kočevsko poslani po kazni,« se tudi povojnega obdobja spominja Vinko Pintar, ki ocenjuje, da je njihova generacija imela v vseh letih vsega nekaj več kot deset profesorjev, ki so se očitno odločili, da ostanejo na Kočevskem.

Večina gimnazijcev, ki je maturirala leta 1969, je bila rojena leta 1950. Maturo, zaključni zrelostni izpit, jih je končalo 45, praktično vsi pa so odšli študirat in so študije končali. »Lahko bi ustanovili državo, ker imamo med nami vse, kar država potrebuje,« pravi Vinko Pintar o sošolkah in sošolcih, med katerimi so višja sodnica, veleposlanica, glasbenik, veterinar, fizioterapevtka … A ne le to. Štirje sošolci so ustanovili skupino Atoli, ki je imela pet članov – peti je bil sošolec iz osnovne šole –, ki so postali legendarna slovenska rock skupina. Njihova skladba je, na primer, Sam po parku.

»Vedno smo držali skupaj,« se spominja Vinko Pintar različnih peripetij, ko so bili raje zaprti v razredu, kot da bi izdali storilca kakšne lumparije. »Ko smo bili enkrat v razredu zaprti več ur po pouku, so nam od zunaj prinesli mleko in kruh, da nismo bili lačni,« še doda.

V telefonu ima telefonske številke vseh sošolcev in z večino se vsake toliko časa sliši. »Z vsaj štirimi, petimi se slišim vsak teden,« pravi Pintar in doda, da so se nekatera njihova prijateljstva prenesla tudi na njihove otroke: »Mi nismo samo sošolci, mi smo tudi sopotniki in prijatelji.«