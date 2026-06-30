  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JUBILEJ

Generacija 1969 s kočevske gimnazije »ustanovila svojo državo«

57. obletnica kočevskih maturantov, ki se zdaj srečujejo vsako leto. Tokrat so obujali spomine na šolske čase na kmetiji Jurjevič v Borovcu.
Za letošnjo obletnico so se zbrali v Borovcu. FOTO: Simona Fajfar

Za letošnjo obletnico so se zbrali v Borovcu. FOTO: Simona Fajfar

Mi nismo samo sošolci, mi smo tudi sopotniki in prijatelji, se spominja Vinko Pintar. FOTO: Simona Fajfar

Mi nismo samo sošolci, mi smo tudi sopotniki in prijatelji, se spominja Vinko Pintar. FOTO: Simona Fajfar

Takole so se maturanti postavili pred fotografski aparat leta 1969. FOTO: Osebni Arhiv

Takole so se maturanti postavili pred fotografski aparat leta 1969. FOTO: Osebni Arhiv

Uradna fotografija s profesorji, s katerimi so – z večino – preživeli štiri leta. FOTO: Osebni Arhiv

Uradna fotografija s profesorji, s katerimi so – z večino – preživeli štiri leta. FOTO: Osebni Arhiv

Iz te skupine mladenk in mladeničev so zrasli ljudje različnih poklicev, ki so še danes povezani. FOTO: Osebni Arhiv

Iz te skupine mladenk in mladeničev so zrasli ljudje različnih poklicev, ki so še danes povezani. FOTO: Osebni Arhiv

Fotografija iz zbornika 50 let slovenske gimnazije v Kočevju: gimnazijci pri kemijskih vajah FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju

Fotografija iz zbornika 50 let slovenske gimnazije v Kočevju: gimnazijci pri kemijskih vajah FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju

Pri vajah kemije. FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju

Pri vajah kemije. FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju

Za letošnjo obletnico so se zbrali v Borovcu. FOTO: Simona Fajfar
Mi nismo samo sošolci, mi smo tudi sopotniki in prijatelji, se spominja Vinko Pintar. FOTO: Simona Fajfar
Takole so se maturanti postavili pred fotografski aparat leta 1969. FOTO: Osebni Arhiv
Uradna fotografija s profesorji, s katerimi so – z večino – preživeli štiri leta. FOTO: Osebni Arhiv
Iz te skupine mladenk in mladeničev so zrasli ljudje različnih poklicev, ki so še danes povezani. FOTO: Osebni Arhiv
Fotografija iz zbornika 50 let slovenske gimnazije v Kočevju: gimnazijci pri kemijskih vajah FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju
Pri vajah kemije. FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju
Simona Fajfar
 30. 6. 2026 | 22:55
4:58
A+A-

To, da smo skupaj obiskovali kočevsko gimnazijo štiri leta, nas je združilo tako, da smo še danes, po vseh teh desetletjih, zelo povezani. Vežeta nas odgovornost in prijateljstvo,« pravi Vinko Pintar, eden od maturantov Gimnazije Kočevje iz generacije, ki je to hišo učenosti zapustila v šolskem letu 1968/69. Pred kratkim so se nekdanji sošolci in sošolke spet srečali na kmetiji Jurjevič v Borovcu.

Seveda ni manjkalo spominov na skupna leta in neumnosti, ki so jih počeli. Pa ljubezni in druge zanimivosti, s katerimi so si najstniki popestrili vsakdanje šolsko življenje. »Hitro si dobil ukor, a so bili vsi profesorji dobričine in prizanesljivi do nas. A to smo spoznali šele kasneje,« se Vinko Pintar spominja gimnazijskih časov.

»Hitro si dobil ukor, a so bili vsi profesorji dobričine in prizanesljivi do nas.«

Takole so se maturanti postavili pred fotografski aparat leta 1969. FOTO: Osebni Arhiv
Takole so se maturanti postavili pred fotografski aparat leta 1969. FOTO: Osebni Arhiv

Takrat so fantje v tretjem, četrtem letniku že kadili. Ko so postali polnoletni, so lahko z dovoljenjem obeh staršev kadili v gimnazijski kadilnici, a je »registracija«, kot so rekli zadnjemu dovoljenju, ki ga je dajal ravnatelj Herman Kotar, lahko trajala tudi mesec dni. »Pa me je enkrat dobil profesor Vladimir Turk, ki je bil razrednik v paralelki, da sem kadil tam, kjer ne bi smel. Dobil sem ukor. A je bilo v njem napisano, da je on moj razrednik, čeprav ni bil, tako da ukor ni bil veljaven,« pravi sogovornik.

Takrat je bilo Kočevje, ki je bilo med drugo svetovno vojno drugo najbolj bombardirano mesto v Sloveniji – na prvem mestu je Maribor –, že urejeno mesto. »Gospodarstvo je takrat cvetelo in to je bilo videti povsod,« pravi Vinko Pintar. V središču ni bilo več gradu, ki je bil med vojno precej poškodovan.

Med nekdanjimi sošolkami in sošolci so višja sodnica, veleposlanica, glasbenik, veterinar, fizioterapevtka ...

»Kot otrok sem še videl ruševine gradu in tam pri Metki je bil čez cesto velb,« se spominja Stane Gabrič, ki se je v kočevsko gimnazijo vozil s Kočevske Reke, skrivnostnega zaprtega območja, o katerem niso govorili. Sicer pa je bilo med dijaki te generacije, ki so bili v dveh razredih, veliko vozačev, ki so se v Kočevje vozili iz doline Kolpe, iz Ribnice in Velikih Lašč.

V letih, ko so bili gimnazijci, je bil legendarni ravnatelj Herman Kotar, ki je študiral tudi na Sorboni. Kočevsko gimnazijo je vodil tri mesece leta 1945, potem so se ravnatelji menjavali praktično vsako leto, dokler ni bil septembra 1950 spet imenovan za ravnatelja. Na tem položaju se je obdržal vrsto let. Kot je Kotar ugotavljal v zborniku 50 let Gimnazije v Kočevju, ki je izšel leta 1968, so se člani profesorskega zbora tudi v povojnem času, vse tja do leta 1950, pogosto menjavali: »Redki so bili tisti, ki so dlje vztrajali na izredno težkem službenem mestu v Kočevju. Kdor je mogel, si je našel kaj boljšega.«

Fotografija iz zbornika 50 let slovenske gimnazije v Kočevju: gimnazijci pri kemijskih vajah FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju
Fotografija iz zbornika 50 let slovenske gimnazije v Kočevju: gimnazijci pri kemijskih vajah FOTO: 50 Let Slovenske gimnazije v Kočevju

»Številni profesorji so bili na Kočevsko poslani po kazni,« se tudi povojnega obdobja spominja Vinko Pintar, ki ocenjuje, da je njihova generacija imela v vseh letih vsega nekaj več kot deset profesorjev, ki so se očitno odločili, da ostanejo na Kočevskem.

Večina gimnazijcev, ki je maturirala leta 1969, je bila rojena leta 1950. Maturo, zaključni zrelostni izpit, jih je končalo 45, praktično vsi pa so odšli študirat in so študije končali. »Lahko bi ustanovili državo, ker imamo med nami vse, kar država potrebuje,« pravi Vinko Pintar o sošolkah in sošolcih, med katerimi so višja sodnica, veleposlanica, glasbenik, veterinar, fizioterapevtka … A ne le to. Štirje sošolci so ustanovili skupino Atoli, ki je imela pet članov – peti je bil sošolec iz osnovne šole –, ki so postali legendarna slovenska rock skupina. Njihova skladba je, na primer, Sam po parku.

»Vedno smo držali skupaj,« se spominja Vinko Pintar različnih peripetij, ko so bili raje zaprti v razredu, kot da bi izdali storilca kakšne lumparije. »Ko smo bili enkrat v razredu zaprti več ur po pouku, so nam od zunaj prinesli mleko in kruh, da nismo bili lačni,« še doda.

V telefonu ima telefonske številke vseh sošolcev in z večino se vsake toliko časa sliši. »Z vsaj štirimi, petimi se slišim vsak teden,« pravi Pintar in doda, da so se nekatera njihova prijateljstva prenesla tudi na njihove otroke: »Mi nismo samo sošolci, mi smo tudi sopotniki in prijatelji.« 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Kočevjegimnazijadijakiobletnicajubilej
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zgodovina se ponavlja

O vodenju barke ...
Branko Babič30. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Gnojni vrelec

Kako globoko smo padli, da nad trpljenjem nekoga, ki ne more več prenašati življenjskega bremena, zlivamo žolč zaradi izgubljenega časa?
Tanja Jakše Gazvoda30. 6. 2026 | 22:25
22:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠKANDAL BREZ PRIMERE

Farso plačali davkoplačevalci? Epstein iz zapora odhajal »na delo«, tam pa naj bi še naprej posiljeval ...

Uradno je delal za Florida Science Foundation, neprofitno organizacijo, posvečeno znanosti. Neuradno pa je bilo, kot so pozneje odkrili preiskovalci, ta pisarna le krinka.
30. 6. 2026 | 22:11
21:34
Novice  |  Slovenija
MU BO USPELO?

Če želi Janša seliti veleposlaništvo v Jeruzalem, mu mora ona dati zeleno luč

Za morebitno selitev veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.
30. 6. 2026 | 21:34
21:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO

V naselju Resnik zjutraj iskalna akcija, okoli 8. ure našli pogrešano osebo mrtvo

Uprava za zaščito in reševanje navaja še, da so v Kotnikovi ulici v Ljubljani v stanovanju našli preminulo osebo.
30. 6. 2026 | 21:18
21:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HRANA

Temno obarvano sadje in zelenjava sta naravni ščit pred temi boleznimi

S polifenoli bi se lahko borili tudi proti raku, srčno-žilnim obolenjem in nevrodegenerativnim boleznim.
30. 6. 2026 | 21:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki