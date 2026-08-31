Katjo Kokot vabili med ugledne goste, rekla je ne! »Nerada se smejim na silo... In zagotovo ne bi ploskala predsednici«

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot, ena izmed bolj poznanih poslank tega mandata, je razkrila, da kljub temu da so jo povabili, ni šla na Bled.

Janez Janša na Bledu. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Tam se je, kot smo že poročali, začel 21. Blejski strateški forum, kjer se bodo v dveh dneh na enem mestu zvrstili predsedniki držav in vlad, ministri, diplomati in strokovnjaki.

Vabilo je zavrnila

Janez Janša na Bledu. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

No, Katja Kokot pa pravi, da je vabilo na Blejski strateški forum zavrnila.

Tako je pojasnila svojo odločitev.

»Nerada se smejim na silo... In zagotovo ne bi ploskala naši predsednici. Pomembno je,da se voditelji držav in politik srečujejo in pogovarjajo. Vendar geslo...The Power to Shape the Future...je totalno zgrešeno. Eh...«

FOTO: Voranc Vogel

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