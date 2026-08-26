Gibalno ovirani težko pridejo do CSD, nemogoče je dobiti parkirni prostor

Sedemintridesetletna vzgojiteljica Tjaša Kenda, ravnateljica zasebnega vrtca in mama šestletne deklice, živi z napredujočo multiplo sklerozo, ki vse bolj omejuje njeno gibanje in delovno zmožnost. Trenutno dela polovični delovni čas in prejema invalidsko nadomestilo, pri čemer ima prilagojeno delovno mesto brez fizičnih obremenitev.
»Takšen način organiziranega dela je mogoč le zato, ker sem samozaposlena in si lahko sama določam svoj tempo. Opažam pa, da me že krajše aktivnosti močno utrudijo, moja mobilnost pa je omejena na zelo kratke razdalje, pa še to s pomočjo različnih pripomočkov, torej hojice, palic ali skuterja,« pojasnjuje sogovornica, ki je zaradi vse večje odvisnosti od pomoči drugih podala vlogo za osebno asistenco.
Srečali smo jo pred zaporo za vstop na parkirišče poslovne zgradbe IMP; z avtom namreč ni mogla na parkirišče, hoja pa ji predstavlja velik napor. Na Dunajsko cesto 5 in 7 je CSD Ljubljana preselil tri svoje oddelke, in sicer na 5 dva oddelka, na 7 enega – za osebno asistenco in dolgotrajno oskrbo. Vendar lokacija nima parkirišča, na zvonjenje ob zapori ali na telefon ni bilo odziva, skrit in oddaljen je tudi glavni vhod, kar je velika težava za nepokretne, ki jim hoja predstavlja napor, poudarja. Velikokrat se zgodi, da ljudje sprašujejo, kako priti do CSD, zato to ni osamljen primer.
Zapleteni birokratski postopki
Tjaša Kenda poleg slabe dostopnosti potrebnih institucij za gibalno ovirane opozarja tudi na dolgotrajne in zapletene birokratske postopke ter finančno negotovost. »Invalidsko nadomestilo je nizko, postopki pa trajajo več mesecev, v katerih posameznik ostane brez ustrezne podpore. Dodatno težavo predstavlja zakonodaja, ki invalidsko upokojenim ne omogoča fleksibilnega dela v omejenem obsegu in skladno z omejitvami, čeprav bi lahko glede na svoje znanje in sposobnosti še vedno veliko prispevali, poleg tega pa bi lahko zmanjšali finančno odvisnost od nadomestil, ki so velikokrat žal prenizka,« je prepričana.
Kot pravi Kendova, je tistega dne obiskala enoto CSD za Bežigradom, saj je želela oddati vlogo za osebno asistenco, od koder so jo napotili na dolgotrajno oskrbo in ji posredovali telefonsko številko. Po več poskusih klicanja se je oglasil delavec CSD, ki je na njeno prošnjo prišel po dokumente osebno do zapore.
Sogovornica opozarja, da so nedostopne institucije rak rana ne le gibalno oviranih, ki bi še vedno radi živeli samostojno – zato vozi avto, da ji ni treba vedno znova iskati pomoči tretje osebe – temveč tudi starejših. Za parkirišče ni poskrbljeno niti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) v središču mesta.
Obstala je pred zaporo: z avtom ni mogla na parkirišče, hoja pa je zanjo prevelik napor.
Cafuta priznava, da imajo težave s parkiriščem. »Pri uvozu do (nekdanje, op. ur.) Delove stolpnice s Parmove je označeno eno parkirišče za invalide, ki pa je običajno zasedeno. Ko smo lansko leto prišli v te prostore, smo se z lastnikom dogovarjali za najem parkirišč. Težava pa je, da so parkirišča last več lastnikov in še ni prišlo do razdelitve med njimi. Zaplet rešujejo na sodišču. Dogovorjeno je bilo, da lahko do tega sodnega razpleta vsi uporabljamo vsa parkirišča. Ko bo sodišče o zadevi odločilo, pa imamo besedo lastnika, da bodo razdelili parkirišča najemnikom. Koliko posameznih mest za parkiranje bo dobil vsak najemnik, pa bo odvisno od kvadrature najema,« pojasnjuje direktor.