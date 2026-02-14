  • Delo d.o.o.
KONVENCIJA STRANKE

Gibanje Svoboda želi zgraditi nov UKC v Ljubljani in uvesti socialno kapico

Program temelji na štirih stebrih, med ukrepi pa so danes med drugim napovedali začetek postopka za nov UKC v Ljubljani in uvedbo postopne socialne kapice.
STA, M. J.
 14. 2. 2026 | 19:49
 14. 2. 2026 | 20:29
7:33
Premier in prvak Svobode Robert Golob ob izteku mandata ocenjuje, da obnova hiše, s katero je na volilni konvenciji primerjal državo, še ni končana. So pa na pravi poti, hiša je trdnejša, temelji močnejši, zidovi stabilnejši, prebivalci pa bolj zadovoljni. Z delom želijo nadaljevati. »Dokončajmo to hišo skupaj,« je pozval pred volitvami v DZ. »Šele ko prestopiš prag, se zaveš, kaj pomeni skrbeti za naš skupen dom, dom vseh državljank in državljanov, ne glede na politično pripadnost,« je premier Golob pred prihajajočimi volitvami opisal svojo izkušnjo z začetka mandata. Po njegovih besedah so sami prevzeli hišo, potrebno obnove, s požari v nekaterih sobah, v vseh pa s prebivalci, ki so si želeli varnosti in dostojnega življenja, je ponazoril njihove izzive. Zavedali pa so se tudi, da se »bivši lastnik« te hiše ne bo sprijaznil z izgubo ter bo nagajal ob vsaki priložnosti. A hkrati so vedeli, da so prebivalci hiše utrujeni od prepirov, je dejal.

»Dokazali smo, da je možno oboje - poskrbeti za ljudi in hkrati ohraniti močno in stabilno gospodarstvo,« rezultate njihovega dela vidi Golob. Obenem je ocenil, da je prav iskanje tega ravnotežja najtežje, ne le v politiki, pač pa tudi v vsakdanjem življenju, morda tudi ni najbolj popularno, je pa edino, kar prinaša prihodnost, ki se je ni treba bati, je dejal. Priznava sicer, da hiša po enem mandatu dela še ni dokončana, a dodal, da nikoli niso obljubili, da bodo to storili v štirih letih. S svojim delom pa želijo nadaljevati, ne zaradi njih samih, pač pa zaradi tistih, ki bodo hišo nekoč prevzeli. »Izbrali smo pot, ki gradi, pot, ki povezuje. Izbrali smo solidarno Slovenijo, v kateri živijo zadovoljni ljudje, ki vedo, da se resnične spremembe ne morejo zgoditi čez noč, in ljudje, ki radi verjamemo, da povezani zmoremo vse. Slovenija, naprej!« je sklenil nagovor zbranim na volilni konvenciji, namenjeni predstavitvi volilnega programa in kandidatov stranke.

Prehod iz kriznega upravljanja k strateškemu razvoju

Gibanje Svoboda s svojim volilnim programom predstavlja prehod iz kriznega upravljanja k strateškemu razvoju, je na volilni konvenciji zatrdil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Robustna socialna mreža, preboj v družbo znanja, gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in celovita varnost so štirje stebri, na katerih temelji volilni program Gibanja Svoboda. »Program temelji na dosežkih in temeljih, ki smo jih postavili v tem mandatu,« je na volilni konvenciji dejal finančni minister Boštjančič.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala uvedbo jamstvene sheme za mlade ob nakupu prvega stanovanja, poskrbeti nameravajo za oskrbo na domu. V načrtu je tudi začetek postopka za nov Univerzitetni klinični center (UKC) v Ljubljani in preoblikovanje obstoječega v regijsko bolnišnico.

Boštjančič je napovedal nadaljnja vlaganja v družbo znanja. Šolski sistem mora otroke opremiti s funkcionalno pismenostjo in odpornostjo na izzive digitalne dobe, hkrati pa je treba zagotoviti kadrovsko stabilnost. Omejitev uporabe družbenih omrežij mladim je po njegovem nujen ukrep za njihovo zaščito. Napovedal je tudi povečanje vlaganj v znanost. Po Boštjančičevih besedah je gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo edina pot do višjih plač in pokojnin. Napovedal je razbremenitev dela tistih, ki ustvarjajo, ter podporo trajnostnih tehnologijam in panogam z visoko dodano vrednostjo. »Cilj do leta 2040 je jasen - dodana vrednost na zaposlenega v višini 100.000 evrov po današnjih cenah,« je bil odločen. Višje plače je po njegovih besedah treba zagotoviti predvsem srednjemu razredu. Napovedal je uvedbo postopne socialne kapice, s katero bodo preprečili beg možganov, hkrati pa okrepili konkurenčnost in investicije v industrije prihodnosti.

Bratušek poudarila, nedotakljivih ni več in jih tudi ne bo

Gibanje Svoboda energetsko prihodnost države po besedah Bratušek vidi kot kombinacijo jedrske, sončne in hidro energije. »Za bolj konkurenčno gospodarstvo moramo znižati cene elektrike in to bomo tudi naredili,« je zagotovila. Ob napovedi skorajšnjega dokončanja projekta drugi tir Koper-Divača, ki ostaja v finančnih okvirjih iz leta 2019, in intenzivni gradnji tretje razvojne osi je za naslednji mandat napovedala nadaljevanje dela v dosedanjem tempu. »Zagotoviti moramo varno in odporno infrastrukturo,« je dodala. Program stranke predvideva tudi zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, pohitritev umeščanja projektov v prostor in pridobivanje dovoljenj. »Tukaj bomo vzpostavili red, hitrost in predvidljivost,« je napovedala. Stranka namerava veliko pozornosti posvetiti tudi varnosti. Kot je poudarila, nedotakljivih ni več in jih tudi ne bo. »Slovenija je varna država in z našo vlado bo varna tudi ostala. Brez urada za deportacije,« je sklenila.

Predstavniki vodstva stranke so ob zaključku konvencije ocenili, da je stranka pripravljena na volitve. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob tem menila, da so pred štirimi leti državo prevzeli v ruševinah z okrnjenimi temelji človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki pa jim jih je uspelo znova »postaviti na piedestal«. V prihodnjih tednih kampanje bodo tako stavili na predstavitev svojih rezultatov. »Hkrati se zavedamo, kaj bo opozicija počela naslednjih pet tednov - ustrahovala bo na področju migrantov, zdravstva in davkov, vendar, mi bomo vztrajali s konkretnim programom, da ljudje resnično razumejo, da naše delo ni končano,« je poudaril podpredsednik stranke Matej Arčon. Za cilj na volitvah v največji vladni stranki postavljajo vnovično levosredinsko vlado.

Golob bo kandidiral v okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in Domžale 2

Med kandidati stranke bo večina aktualnih ministrov in poslancev stranke, saj bodo, kot so že napovedali v preteklih dneh, stavili na vodilne obraze v stranki. Prvak stranke in premier Golob bo tako kandidiral v okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in Domžale 2, iz ministrske ekipe bosta na listi tudi podpredsednika stranke Matej Arčon v okraju Nova Gorica 2 in Klemen Boštjančič v okraju Krško in Novo mesto 2. Izmed ministrov bodo kandidirali Alenka Bratušek v okrajih Jesenice in Kranj 2, Borut Sajovic v Tržiču, Valentina Prevolnik Rupel v Radljah, Mateja Čalušić v okraju Koper 2 in Ksenija Klampfer v Slovenskih Konjicah. Nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar bo kandidiral v Kamniku.

Za obnovitev poslanskega mandata se bo potegovala večina aktualnih poslancev, med drugim predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v okraju Ljubljana Center, vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič v domačih Brežicah in v okraju Hrastnik-Trbovlje, Lenart Žavbi v okraju Ljubljana Moste-Polje 2, Sara Žibrat, sicer tudi podpredsednica stranke, v Ljutomeru, Tereza Novak v okraju Ljubljana Bežigrad 2, Lena Grgurevič v Mariboru, Tamara Kozlovič v okraju Koper 1, Tamara Vonta v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3. Med kandidati je tudi generalni sekretar stranke Matej Grah v okraju Murska Sobota 2.

Gibanje SvobodaRobert Golobprogramvolitvestrankavolilna konvencija
20:52
Razno
TEŽKA PREIZKUŠNJA

Nekdanja olimpijka uradno ločena! Med nosečnostjo je izvedela grdo resnico

Javnost je že prej sklepala, da je zakon v resni krizi.
14. 2. 2026 | 20:52
19:49
19:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETEP

Udarci leteli na vse strani: udeležene tri ženske in štirje moški, ena oseba huje poškodovana

Prepir zaradi domnevno že prej skrhanih odnosov je v Makarski prerasel v množični pretep.
14. 2. 2026 | 19:30
19:05
Novice  |  Svet
GROZA

V hipu pogoltnilo ulico! Oglejte si posnetek trenutka, ko se je »odprla zemlja« (VIDEO)

Tla so se preprosto odprla brez opozorila, cesta pa se je spremenila v orjaški krater.
14. 2. 2026 | 19:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽALOVANJE

Sem zgodba o preživetju

Ana Kordeš, mama 10-letnika, ki je utonil v reki Soči, organizira brezplačna srečanja ob izgubi. Vsak žaluje na svoj način, dejstvo pa je, da te žalovanje ob izgubi globoko spremeni.
Gordana Stojiljković14. 2. 2026 | 19:00
18:29
Šport  |  Tekme
SEZONA PRESEŽKOV

Nor skok Prevcu prinesel zlato medaljo: »Trenutno imam občutek, da gledam nek film« (VIDEO)

Po srebrnem uspehu Nike Prevc in zlatu na mešani ekipni tekmi še en izjemen uspeh v Predazzu.
14. 2. 2026 | 18:29

