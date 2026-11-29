Nedavni ukrajinski napad z droni na ruski ladji ob obali Libije je močno razjezil italijansko premierko Giorgio Meloni, saj Kijev zaveznic ni vnaprej obvestil o operaciji v bližini italijanskih teritorialnih voda. Po napetem telefonskem pogovoru se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rimu na koncu opravičil. Kot poroča italijanski dnevnik Corriere della Sera, je bila italijanska premierka besna že pred samim klicem, saj Ukrajina zaveznikov ni seznanila z načrti za napad v Sredozemlju. Ko se je pogovor začel, naj bi ukrajinskemu predsedniku ostro zabrusila: »Tega imam zdaj res dovolj.«

Zelenski je pred tem potrdil, da so ukrajinski pomorski droni v bližini libijskega pristanišča Bengazi potopili rusko korveto Merkurij s helikopterjem na krovu ter zadeli tovorno ladjo MV Angara, ki jo Moskva uporablja za prevoz orožja. Čeprav je ukrajinski voditelj sprva zatrjeval, da Kijev tovrstne napade vedno usklajuje z državami, v bližini katerih delujejo njegove sile, so v Rimu to odločno zanikali.

Po poročanju agencije Bloomberg se je Zelenski italijanski premierki pozneje opravičil in priznal, da so ukrajinske sile v Libiji delovale brez predhodnega dogovora z Italijo. »Pomembno je, da se medsebojno razumemo. Zato nameravamo med pristojnimi organi naših držav izmenjevati vse potrebne informacije ter ohranjati neposredno, redno in učinkovito komunikacijo,« je nato zapisal na družbenih omrežjih.

Strah pred povračilnimi ukrepi

Čeprav velja Meloni za eno najtrdnejših podpornic Ukrajine, v Rimu opozarjajo, da jo prihodnje leto čakajo volitve v času, ko v italijanski družbi narašča prorusko razpoloženje. Nasprotniki pomoči Kijevu so prisotni tako v opoziciji kot v vladajoči koaliciji, zato napad le okoli 750 kilometrov stran od Italije neposredno koristi njenim političnim kritikom. Italijanski uradniki so ob tem opozorili, da je Zelenski z namigovanjem, da so bile zaveznice o akciji obveščene, Italijo po nepotrebnem potegnil v operacijo. S tem naj bi ogrozil italijanska podjetja v regiji ter državo izpostavil morebitnim ruskim povračilnim ukrepom in uporabi migracij kot sredstva političnega pritiska.

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»Zelenski je izrekel neresnico. Ne le glede Italije, saj sem se danes pogovarjal tudi s predstavniki EU, Nata, Francije in Nemčije, pa o tem ni bil obveščen nihče,« je bil oster italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Razmere je takoj izkoristil tudi ruski veleposlanik v Rimu, ki je sporočil, da Moskva v celoti deli zaskrbljenost italijanske vlade in javnosti zaradi »novega nevarnega koraka Kijeva«.

Zaskrbljenost tudi v Berlinu in Washingtonu

Ukrajinska akcija v Libiji je sprožila nejevoljo tudi v Nemčiji. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je poudaril, da Berlin sicer priznava pravico Ukrajine do samoobrambe, vendar odločno nasprotuje geografskemu širjenju spopada. »Vojno moramo zajeziti in preprečiti njeno nadaljnjo eskalacijo,« je opozoril.

Podobno sporočilo je Kijevu poslal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem sta sprva objavila usklajeno izjavo, v kateri sta pred širjenjem vojne v druge države posvarila le Rusijo, a je Trump besedilo pozneje na omrežju Truth Social enostransko spremenil, in zapisal, da se morata takšnim potezam izogibati tako Rusija kot Ukrajina.