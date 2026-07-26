Gizelo je ob 105. življenjskem jubileju s čestitkami obiskal tudi župan (FOTO)

Ne glede na to, da se z napredkom medicine in sploh tehnologije, življenjska doba ljudi, še zlasti žensk, nenehno podaljšuje, ni mnogim usojeno, da bi dočakali trimestni življenjski jubilej. A med tistimi, ki jim je ta dolgovečnost dana, in so dočakali sto in več letno starost pa je tudi Gizela Bejek z Goričkega. Zato je pred dnevi, na njeni domačiji v Lucovi, vasici z okoli 100 prebivalcev, bilo sila veselo. Zbrala se je namreč skoraj vse družina, da bi skupaj z mamo, babico in prababico Gizelo praznovali njen častitljivi 105. rojstni dan, ki ga je sicer imela 9. julija. Seveda je poleg družinskih članov, bilo zraven tudi kar nekaj sorodnikov in prijateljev ter tudi visoki gostje iz lokalne skupnosti.

Še vedno dokaj čila, zdrava in vesela Bejekova, ki je rojena 9. 7.1921, je sicer kot najmlajša od šestih otrok vse svoje življenje preživela v Lucovi, kjer sta si z že pokojnim možem Štefanom ustvarila tudi družino. Rodili so se jima trije otroci, hčerki Zorica in Gizela ter žal že pokojni Štefan. Vsi trije so si tudi ustvarili družine in mamo razveselili z vnuki in pravnikom. Bejekova, ki je svoj visok jubilej praznovala v njihovi družbi, sicer že vrsto let živi skupaj z družino hčerke Zorice, kjer lepo skrbijo zanjo in kot pravi sploh ji je zelo lepo.

FOTO: Občina Gornji Petrovci

Tudi ob tokratnem praznovanju, so svojo najstarejšo občanko občine Gornji Petrovci, in tudi širše na Goričkem in v Prekmurju, obiskali še predstavniki Društva upokojencev Gornji Petrovci, župan občine Gornji Petrovci, ter domači član občinskega sveta, ki je tudi Gizelin sosed Stanko Lepoša. Vsi skupaj so ji zaželeli še mnogo zdravja in veselih trenutkov v krogu najdražjih. Z željo, da bi se čez leto dni spet srečali, ko bodo vsi eno leto starejši.

Obiskali so jo tudi predstavniki občine

Praznovanje izjemnega življenjskega jubileja so ji njeni najdražji pripravili v domačem okolju, ko sta jo ob njenem osebnem prazniku obiskala tudi župan občine Gornji Petrovci Milan Horvat in član občinskega sveta Stanko Lepoša. Na občini so ob tem zapisali, da so ponosni, da med njimi živi najstarejša občanka in obenem najstarejša prebivalka Pomurja, ki s svojo modrostjo in bogatimi življenjskimi izkušnjami predstavlja dragocen del naše skupnosti.

»Ob tej posebni priložnosti sta ji iskreno čestitala ter ji zaželela veliko zdravja in dobrega počutja. V Občini Gornji Petrovci smo ponosni, da med nami živi najstarejša občanka in obenem najstarejša prebivalka Pomurja, ki s svojo modrostjo in bogatimi življenjskimi izkušnjami predstavlja dragocen del naše skupnosti. Ob njenem visokem jubileju ji iskreno čestitamo ter ji želimo obilo zdravja, zadovoljstva in še veliko prijetnih trenutkov v krogu njenih najdražjih,« so zapisali na občini Gornji Petrovci.