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IGRALI ZA ROJAKE

Glasbeniki iz Brežic s koncertom na Švedskem ganili do solz

Glasbeniki iz Brežic so se izkazali kot pravi ambasadorji slovenske kulture. V cerkvi sv. Brigite Švedske v Vadsteni povezali rojake, ki so daleč od doma.
Spoznali so, da prenašajo pomembno kulturno dediščino. FOTO: Arhiv GŠ Brežice

Spoznali so, da prenašajo pomembno kulturno dediščino. FOTO: Arhiv GŠ Brežice

Dom so ljudje, spomini, materni jezik in pesem, ki jo nosimo v srcu, poudarja ravnateljica prof. Anita Veršec. FOTO: Jože Miklavc

Dom so ljudje, spomini, materni jezik in pesem, ki jo nosimo v srcu, poudarja ravnateljica prof. Anita Veršec. FOTO: Jože Miklavc

Posebno doživetje je bilo tudi sodelovanje pri maši. FOTO: Arhiv GŠ Brežice

Posebno doživetje je bilo tudi sodelovanje pri maši. FOTO: Arhiv GŠ Brežice

Spoznali so, da prenašajo pomembno kulturno dediščino. FOTO: Arhiv GŠ Brežice
Dom so ljudje, spomini, materni jezik in pesem, ki jo nosimo v srcu, poudarja ravnateljica prof. Anita Veršec. FOTO: Jože Miklavc
Posebno doživetje je bilo tudi sodelovanje pri maši. FOTO: Arhiv GŠ Brežice
Jože Miklavc
 18. 6. 2026 | 08:20
3:01
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Kolektiv Glasbene šole Brežice je odpotoval na strokovno ekskurzijo na Švedsko, kjer je na povabilo rojaka iz Pišec, župnika Zvoneta Podvinskega, in priporočilo župnika Izidorja Pečovnika - Dorija izvedel koncert z naslovom Sanjam o domovini. Pot sta finančno podprla tudi Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in Občina Brežice, z glasbeniki pa so se na Švedsko odpravili številni romarji iz Slovenije.

V mogočni in čudoviti cerkvi sv. Brigite Švedske v Vadsteni so člani glasbene šole navdušili s slovensko pesmijo, citrami, harmoniko in glasbo, ki nosi spomin na dom in domovino, ter tamkajšnjim Slovencem prinesli košček domače zemlje. Koncert Sanjam o domovini je bil več kot le nastop, to je bilo iskreno srečanje, poklon domovini, slovenskemu jeziku, glasbeni dediščini in vsem nevidnim vezem, ki Slovence povezujejo tudi daleč od doma.

Ob domačih melodijah so se marsikomu orosile oči.

Posebno doživetje je bilo sodelovanje pri maši, ki jo je kolektiv glasbene šole sooblikoval skupaj z odličnim organistom Antoniem Vogrincem, nekdanjim učencem te šole iz domačih Brežic, je ob vrnitvi domov pripovedovala prof. Anita Veršec, ravnateljica brežiške glasbene šole in znana citrarka. Antonio je eden tistih mladih glasbenikov, ki dokazujejo, da lahko otroške sanje, rojene v glasbeni šoli, prerastejo v poslanstvo. Na šoli si želijo, da bi se čim več nekdanjih učencev, ki so si glasbo izbrali za svoj poklic, vrnilo v dom glasbe kot bodoči učitelji.

Posebno doživetje je bilo tudi sodelovanje pri maši. FOTO: Arhiv GŠ Brežice
Posebno doživetje je bilo tudi sodelovanje pri maši. FOTO: Arhiv GŠ Brežice

Koncertni program je poslušalce popeljal skozi slovensko glasbeno dušo. Ob zvokih citer in Cvetju v jeseni so se marsikomu orosile oči, sledile so druge pesmi in skladbe, ki v sebi nosijo toplino slovenske zemlje, med njimi Tam, kjer teče bistra Zila, Pastirček in naslovna Avsenikova melodija Sanjam o domovini. Kot posebno presenečenje je na koncu zazvenela Moja dežela Ansambla Borisa Kovačiča, ki so jo glasbeniki iz Brežic namenili župniku Zvonetu s prirejenim besedilom na njegove rojstne Pišece. »Dom je tam, kjer se sliši domača pesem,« je povedala moderatorka: »Dom ni samo kraj, iz katerega prihajamo. Dom so ljudje, spomini, materni jezik in pesem, ki jo nosimo v srcu.«

Udeleženci švedskega izleta so začutili, kako močno Slovenci po svetu cenijo rodno deželo, naravo, jezik, kulturo in pesem, ter spoznali, kako pomembno poslanstvo ima njihova glasbena ustanova pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Glasbeniki iz Brežic so se na Švedskem izkazali kot pravi ambasadorji slovenske glasbe, kulture in srčnosti. Z nastopom so dokazali, da glasba presega razdalje, povezuje ljudi in odpira srca.

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