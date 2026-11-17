Političarka Katja Kokot je na družbenem omrežju X objavila kratko, a pomenljivo sporočilo, s katerim je pritegnila precej pozornosti.

V objavi je delila zapis: »Glavo gor, fakiča pa še više.« Pod misel je pripisano še: »- pravištajerc«.

Čeprav je objava kratka, je njen ton jasen – neposreden, oster in provokativen. Prav zaradi takšnega sloga je med uporabniki družbenih omrežij hitro vzbudila odzive, saj jo je mogoče razumeti kot uporniško sporočilo kljubovanja in vztrajanja.

Kokotova je že večkrat dvignila prah

Poslanka Resni.ce je s svojimi neposrednimi izjavami in nastopi že večkrat pritegnila pozornost javnosti. Slovenske novice smo v začetku novembra poročale o njenem odmevnem nastopu, v katerem je priznala, da postaja »tvegan politični kapital«. Takrat je poudarila, da ne namerava molčati niti ob dejanjih lastne stranke, če se z njimi ne strinja. Oktobra je odmevala tudi njena objava, v kateri je govorila o »plenilski mafiji« in javnost pozvala k podpori.

V središču pozornosti se je znašla tudi zaradi spora s Tino Gaber Golob, ki je septembra od nje zahtevala umik sporne objave, javno opravičilo in 15.000 evrov odškodnine.