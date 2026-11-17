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Političarka Katja Kokot je na družbenem omrežju X objavila kratko, a pomenljivo sporočilo, s katerim je pritegnila precej pozornosti.
V objavi je delila zapis: »Glavo gor, fakiča pa še više.« Pod misel je pripisano še: »- pravištajerc«.
Čeprav je objava kratka, je njen ton jasen – neposreden, oster in provokativen. Prav zaradi takšnega sloga je med uporabniki družbenih omrežij hitro vzbudila odzive, saj jo je mogoče razumeti kot uporniško sporočilo kljubovanja in vztrajanja.
Poslanka Resni.ce je s svojimi neposrednimi izjavami in nastopi že večkrat pritegnila pozornost javnosti. Slovenske novice smo v začetku novembra poročale o njenem odmevnem nastopu, v katerem je priznala, da postaja »tvegan politični kapital«. Takrat je poudarila, da ne namerava molčati niti ob dejanjih lastne stranke, če se z njimi ne strinja. Oktobra je odmevala tudi njena objava, v kateri je govorila o »plenilski mafiji« in javnost pozvala k podpori.
V središču pozornosti se je znašla tudi zaradi spora s Tino Gaber Golob, ki je septembra od nje zahtevala umik sporne objave, javno opravičilo in 15.000 evrov odškodnine.