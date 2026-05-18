Gneča pred ZD Sežana: številne pacientke čakajo v vrsti za ginekologa, župan z gasilci delil vodo (VIDEO, FOTO)

Pred Zdravstvenim domom Sežana je danes živahno. Po menjavi ginekologinje v tamkajšnjem dispanzerju za žene se morajo pacientke, ki želijo ostati opredeljene v tej ambulanti, znova osebno opredeliti oziroma podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa. Da bi si zagotovile mesto, so nekatere v vrsto pred ustanovo stopile že precej pred začetkom opredeljevanja.

Čakajoče. FOTO: Facebook, Andrej Corsini

»To ni normalno«

Andrej, čigar soproga je posnela zgornjo fotografijo, nam je pojasnil, da njegova žena čaka že nekaj ur v vrsti za na opredelitev pri novi ginekologinji. »Vsakič, ko se je menjal kakršni koli zdravnik, so bili pacienti kar prepisani k novemu. Zdaj pa se čaka, ker je bivša ginekologinja odšla drugam in se pacienti iz neznanega razloga niso avtomatsko prepisali k novi ginekologinji. Tako da se mora vse od začetka vpisovati. To ni normalno. Najprej vsiljujejo Zvem in podobno digitalizacijo, nato pa nas silijo v neskončne vrste,« je komentiral.

Na terenu tudi gasilci in župan

Nekaj sočutja je čakajočim pokazal tudi župan občine Sežana Andrej Sila, ki je skupaj z gasilci med ženske v vrsti delil plastenke vode. To je vsaj nekoliko olajšalo čakanje tistim, ki so v koloni stale že več ur.

Župan Andrej Sila. FOTO: Facebook, Andrej Corsini

Prišla nova ginekologinja

V ZD Sežana so pacientke obvestili, da je s 30. aprilom 2026 v dispanzerju za žene prenehala z delom Mojca Kermavnar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. S 16. majem 2026 je z delom in opredeljevanjem pacientk začela nova ginekologinja Unita Nedeljkov, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. Kot so zapisali v obvestilu, morajo pacientke, če se odločijo za opredelitev v ZD Sežana, ponovno podpisati izjavo o izbiri osebnega ginekologa. Če tega ne storijo do zapolnitve kapacitet ambulante, bodo ostale brez izbranega osebnega ginekologa.

Mnoge je presenetil postopek vpisovanja. FOTO: Facebook, Andrej Corsini

Opredeljevanje poteka v določenih terminih: 18. maja 2026 med 11. in 14. uro, 19. maja 2026 med 8. in 13. uro, druge dni pa med ordinacijskim časom ambulante. Iz zdravstvenega doma so pojasnili še, da se izjava ne podpisuje šele ob prvem pregledu, saj je število mest omejeno in je treba najprej urediti formalno opredelitev.

Takšno pojasnilo je prejela tudi ena od pacientk, ki jo je zanimalo, zakaj pacientke postopka ne bi mogle urediti ob prvem pregledu pri novi ginekologinji. Odgovor pomočnice direktorice ZD Sežana je bil jasen, da je najprej treba urediti opredelitev, saj so kapacitete omejene. Prav to je očitno razlog za gnečo in skrb pacientk, ki si ne želijo ostati brez osebne ginekologinje.