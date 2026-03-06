Gnusne grožnje s smrtjo in posilstvom! Niki Kovač sporočil: »Ko te v živo vidim, te izbodem«

Večkrat smo že poročali o grozljivih grožnjah, ki jih je deležna aktivistka Nika Kovač, tudi direktorica Inštituta 8. marec. Te anonimne grožnje so povezane z njenim delovanjem, in kot je sama večkrat poudarila utišanju nje same in Inštituta 8. marec.

Grozno je, da nam to kaže, kakšno vzdušje nastaja v Sloveniji. Vzdušje, kjer je ‘okej’, da nekomu groziš, ker se s tabo ne strinja. Vzdušje, kjer osebe, ki jih ne maraš, sploh ne vidiš kot človeka. To ni Slovenija, ki jo poznamo. Naša Slovenija, je zgrajena na vrednotah solidarnosti, kjer drug drugemu pomagamo. Kjer se ne glede na politične stranke, ki jih volimo, spoštujemo. Zato stojimo z Niko.

Ob tem poudarja, da pred tovrstnim ustrahovanjem ne bo klonila. A kot je znano, ne ostane le pri tem, saj jo je oktobra leta 2022 na Bavarskem dvoru napadel moški in grozil, da ubil njenega psa. Kasneje je bil zato tudi pravnomočna obsojen.

»Ko te v živo vidim, te izbodem«

In zdaj se zgodba ponavlja. Tako so iz Inštituta 8. marec sporočili, da Nika Kovač dobiva gnusne grožnje s smrtjo in grožnje s posilstvom.

»Vse smo predali ustreznim organom in sodelujemo z odvetniki. Klima, ki se v predvolilnem času vzpostavlja v Sloveniji, je absolutno nesprejemljiva,« so ob tem poudarili.

Hkrati dodajajo, da stojijo z Niko. »V zadnjih dneh Nika prejema številne grožnje. Komentarje o tem, kako bi jo morali »sežgati na grmadi«. O tem, da jo bodo zabodli, če jo vidijo v živo,«.

Se je pa ob tem pojavil tudi takšen odziv na omrežju X.

»Grožnje so nesprejemljive in treba jih je strogo kaznovati po črki zakona. Mi stojimo z Niko- bi jo pa lepo prosili, da izbriše številne grožnje s smrtjo Janezu Janši, ki jih podporniki I8m puščajo v komentarjih pod objavami I8m na Facebooku. Če zaradi drugega ne, zaradi kredbilnosti,«.