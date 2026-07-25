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Goljufi udarili na območju Maribora: žrtve v nekaj dneh ob več kot 260.000 evrov

Policisti opozarjajo, naj po prevari ne brišejo sporočil, aplikacij in drugih sledi, saj lahko s tem uničijo pomembne dokaze.
Storilci so še vedno izjemno uspešni pri iskanju novih žrtev. FOTO: Policija
Storilci so še vedno izjemno uspešni pri iskanju novih žrtev. FOTO: Policija
O. B.
 25. 7. 2026 | 08:35
4:04
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Čeprav denarne ustanove, banke in zavarovalnice ter zlasti policisti nenehno opozarjajo na spletne goljufije s kriptovalutami, so storilci še vedno izjemno uspešni pri iskanju novih žrtev. Posledice so hude – izpraznjeni bančni računi, izgubljeni življenjski prihranki in celo krediti, ki jih oškodovanci nikoli niso najeli. V zadnjih mesecih in tednih je kritično zlasti na območju Policijske uprave Maribor, kjer so v zadnjih dneh znova prejeli več takšnih prijav.

»Skupni imenovalec vseh je enak: žrtve so v dobri veri sledile navodilom neznancev in jim omogočile dostop do svojih bančnih računov ali jim neposredno nakazale denar, prepričane, da gre za varno naložbo ali izplačilo zasluženih sredstev. V ponedeljek je tako oškodovanec goljufu omogočil dostop do svojega bančnega računa. Storilec je priložnost hitro izkoristil in račun izpraznil. Škoda je presegla 24.000 evrov. Dan kasneje je neznanec prepričal občana, da ima na računu skoraj 10.000 evrov kriptosredstev, čeprav ni z njimi nikoli trgoval. Zgodbi je verjel in mu omogočil dostop do svoje spletne banke. Kmalu zatem je ugotovil, da je ostal brez kar 75.000 evrov. Istega dne je bil prijavljen še primer z območja Maribora, kjer je storilec po telefonu obljubljal izjemne zaslužke z nakupom kriptovalut. Oškodovanec mu je nakazal skoraj 40.000 evrov. Namesto donosne naložbe je ostal brez denarja. V sredo sta sledili dve prijavi – oškodovanca sta neznancem omogočila dostop do spletnega bančništva. Eden je izgubil več kot 55.000 evrov, drugi pa več kot 42.000 evrov. Naslednji dan smo bili obveščeni o prijavi oškodovanca, ki je ostal brez skoraj 25.000 evrov. Gre le za izstopajoče primere, saj smo obravnavali več podobnih prijav, pri katerih so oškodovanci ostali brez sredstev v višini več tisoč evrov,« opozarja Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Oškodovanci pogosto še pred prijavo izbrišejo aplikacije, sporočila, elektronsko pošto in druge sledi komunikacije z goljufi.

Policisti opozarjajo tudi na ravnanje žrtev po ugotovljeni prevari. Oškodovanci pogosto še pred prijavo izbrišejo aplikacije, sporočila, elektronsko pošto in druge sledi komunikacije z goljufi. S tem nehote uničijo dokaze, ki bi lahko pomagali pri identifikaciji storilcev, zato jih pozivajo, da v teh primerih ne brišejo podatkov ali aplikacij.

»Občanom svetujemo še, da takoj prekinejo pogovor z osebami, ki obljubljajo hiter zaslužek ali 'najdena' sredstva; ne razkrivajo osebnih, varnostnih in bančnih podatkov; ne omogočajo oddaljenega dostopa do svojih telefonov ali računalnikov; ne nakazujejo denarja neznancem; ne potrjujejo sumljivih prijav, plačil ali bančnih transakcij; ne klikajo sumljivih povezav in ne izpolnjujejo neznanih spletnih obrazcev; shranijo telefonske številke, sporočila in drugo komunikacijo kot dokaz. Predvsem pa, da ne nasedejo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih (oplemenitenih) finančnih sredstvih oziroma so posebno previdni pri tovrstnih vlaganjih,« dodaja Kovačičeva.

Nasedel ji je

O podobni goljufiji poročajo tudi s celjske policijske uprave. Na območju Slovenj Gradca je tako občana poklicala neznanka in ga pod pretvezo, da mu bo pomagala na njegov transakcijski račun prenesti sredstva, ki naj bi jih zaslužil z nakupom kriptovalut. Prepričala ga je, da je pred leti vložil 50 evrov v nakup kriptovalut ter da ima sedaj na računu dobrih 8.000 evrov, ki mu jih bo pomagala prenesti na njegov transakcijski račun. »Občan je sledil njenim navodilom in naslednji dan opazil, da mu je z računa pobrala dobrih 4000 evrov,« so sporočili.

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