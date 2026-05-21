BLACK CUBE

Golob brutalno nad Janšo! »Za oblast je pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo lastno državo« (VIDEO)

Afera Black Cube na ustavno sodišče, medtem pa burno med odhajajočim predsednikom vlade in najverjetnejšim mandatarjem.
Janez Janša in Robert Golob. FOTO: Emmanuel Dunand Afp
M. U.
 21. 5. 2026 | 10:44
 21. 5. 2026 | 12:00
Darko Nikolovski je na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo na izid državnozborskih volitev na podlagi 43. člena ustave, ki zagotavlja volilno pravico, saj meni, da obstaja sum, da mu je bila ta kršena. Ustavnemu sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. 

Zaradi Black Cube na ustavno sodišče: dan pred Janševim mandatarstvom izpodbijajo veljavnost volitev

Nikolovskega sta ob vložitvi podprli tudi poslanki Svobode Lucija Tacer in Tereza Novak. Ob tem sta zatrdili, da v Svobodi ne izpodbijajo izvedbe volitev in zaupajo v institucije in državno volilno komisijo, volilni proces pa je po mnenju Svobode potekal pravilno. V stranki so bili namreč kritični do SDS, ki je vlagala pritožbe na delo volilnih organov in poskušala izpodbijati izid zlasti predčasnega glasovanja.

Na seji Sveta za nacionalno varnost celoten politični vrh, Sova obvestila policijo o sumu kaznivega dejanja v povezavi s stiki Black Cube s slovenskimi subjekti (VIDEO)

»V aferi Black Cube pa govorimo o širšem vprašanju, govorimo o vpletanju tujih interesov v slovensko suvereno odločanje o prihodnosti svoje države in dejansko poskusih ali celo, v primeru, da bo ugotovljena kršitev, vplivanju na voljo volivk in volivcev na ta način, da niso bili svobodni pri odločanju,« je pojasnila.

Nika Kovač razkriva, kako naj bi »operativci Black Cube skupaj s SDS delovali v zadnjih 24 urah pred volitvami«

Golob: »Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo lastno državo«

Z močnimi besedami pa se je oglasil šef Svobode Robert Golob. »Danes je nov dan in Janez Janša  bi se moral naprej zamisliti, ali ima pravico deliti nauke o suverenosti in državotvornosti. Razkritja o aferi Black Cube namreč kažejo, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo lastno državo.«

Čeferin: Tudi v Sloveniji smo imeli letos poskus vplivanja na volitve

Mahnič: #GolobNaDob

Na Golobove besede se je hitro odzval Janšev poslanec Žan Mahnič, ki je iksnil: »Mu je to povedal tudi, ko se je pri Nataši Pirc Musar  pogovarjal o sestavi koalicije za dve leti in ga milo prosil kot demokratično silo, da se povežemo?« Ob tem je Mahnič dodal še ključnik #GolobNaDob ...

