Golob: do 8. januarja morajo biti položnice nižje

Dolgotrajna oskrba z decembrom prehaja v najbolj intenzivno fazo s ciljem, da postane znesek, ki ga morajo januarja plačati oskrbovanci domov za starejše, bistveno nižji, je v izjavi za medije v Domu starejših občanov Ljubljana Šiška poudaril premier Robert Golob. Dodal je, da morajo biti do 8. januarja položnice nižje in »to je edino, kar šteje«. Po Golobovih besedah je bil sistem do zdaj krivičen, saj so najranljivejši posamezniki za oskrbo plačevali najvišje zneske. Dodal je, da bodo z dolgotrajno oskrbo razbremenili tako pokojnine oskrbovancev kot tudi njihove družine. Prepričan je, da gre za »civilizacijski projekt«, danes pa se je prepričal, da si vsi v domu za starejše prizadevajo, da se projekt tekom decembra uspešno zaključi.

»V tem trenutku je najpomembneje, da 20.000 družin, ki ima svoje ljudi v domovih za starejše, z januarjem plača nižjo položnico,« verjame Golob. Na vprašanje o delovanju sistema dolgotrajne oskrbe na domu pa je pojasnil, da gre za vpeljavo novega sistema, zato gredo stvari počasneje. Za oceno, ali stvari dovolj hitro potekajo, se je po njegovem mnenju smiselno obrniti na ministra za solidarno prihodnost Simona Maljavca. V tem trenutku od ministra zahteva samo, da z 8. januarjem ljudje v domovih dobijo nižje položnice. Na novinarsko vprašanje o višini pavšalnih izplačil, ki jih v prehodnem obdobju prejmejo izvajalci oskrbe, je Golob pojasnil, da je pavšal v prehodnem obdobju namenjen zajetju dejanskih stroškov, sistem pa se bo kasneje temu prilagodil.

Vsi stanovalci oddali soglasje za prevedbo v novi sistem

Direktor Doma starejših občanov Šiška Simon Strgar je dejal, da so vsi stanovalci oddali soglasje za prevedbo v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Verjame, da se bo velika večina odločila, da podpiše osebni načrt. Po njegovih besedah namreč razumejo, da jim bo lahko od pokojnine nekaj več ostalo, hkrati pa njihove svojce razbremenilo plačevanja storitev. Prepričan je, da bodo uspeli do konca meseca zbrati tudi podpise pod osebne načrte.