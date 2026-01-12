  • Delo d.o.o.
JAVNOMNENJSKA ANKETA

Golob dohiteva Janšo: razkorak med SDS in Svobodo se nevarno topi

V prvem barometru priljubljenosti politikov v volilnem letu 2026 vodilna trojica ohranja pozicije s konca lanskega leta.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.
STA, M. U.
 12. 1. 2026 | 18:12
 12. 1. 2026 | 18:12
0:17
A+A-

Po januarski anketi Mediane za Delo bi parlamentarni prag prestopilo osem strank. SDS bi podprlo 21,3 odstotka volivcev, Gibanje Svoboda pa se jim je nekoliko bolj približala z 18,3-odstotno podporo.

Inštitut Mediana je anketo izvedel med 6. in 8. januarjem, v njej je sodelovalo 729 anketirancev.

Če bi bile državnozborske volitve jutri, bi zmago slavila SDS, ki zadnjega pol leta ohranja stabilno podporo okrog 21 odstotkov. V januarju bi jo izbralo 21,3 odstotka anketirancev, decembra pa 21 odstotkov. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda, ki od oktobra počasi pridobiva podporo. V januarju bi stranko izbralo 18,3 odstotka sodelujočih v anketi, decembra pa 17,1 odstotka. Tretjeuvrščena SD, ki jo je tokrat izbralo 6,6 odstotka, je pridobila 0,6 odstotne točke.

image_alt
Presenečenje decembra: Golob se pobira, Janša pada?

Sledijo jim Resni.ca s 4,2 odstotka podpore (decembra 4,4 odstotka), NSi s 3,9 odstotka (decembra 3,5) in Demokrati s 3,8 (decembra 3,5). Piratsko stranko bi izbralo 3,7 odstotkov anketirancev (decembra 1,8 odstotka), SNS 3,3 odstotka (decembra 3,2), Levico pa 2,1 odstotka (decembra 3,6). Več kot odstotek podpore bi prejeli tudi v SLS (dva odstotka), Mi, Socialisti (1,8 odstotka), Prerod (1,5 odstotka) in Vesna (1,2 odstotka).

image_alt
Vlada kljub padcu referenduma z najvišjo oceno v zadnjih dveh letih, hud padec Preroda

16,2 odstotka sodelujočih je odgovorilo, da ne vedo, komu bi namenili glas, 4,9 odstotka pa ga ne bi nikomur. Če bi teoretično šteli samo opredeljene, pa bi parlamentarni prag prestopilo osem strank, in sicer SDS, Gibanje Svoboda, SD, Resni.ca, NSi, Demokrati, Piratska stranka in SNS.

Najbolj priljubljeni ostajajo Nataša, Matjaž in Urška 

V prvem barometru priljubljenosti politikov v volilnem letu 2026 vodilna trojica ohranja pozicije s konca lanskega leta. Na prvem mestu je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledita gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Na četrtem mestu je tokrat zunanja ministrica Tanja Fajon, na petem pa predsednik stranke Demokrati Anže Logar. 

Mesec skočil, Prebilič močno padel

Skok meseca je doživel minister za delo Luka Mesec, ki je tokrat na 11. mestu, padec meseca pa predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič, ki je na 15. mestu.

 

Več iz teme

Medianastrankebarometerjavno mnenjeSDSGibanje Svoboda
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
