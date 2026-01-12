Golob dohiteva Janšo: razkorak med SDS in Svobodo se nevarno topi

Po januarski anketi Mediane za Delo bi parlamentarni prag prestopilo osem strank. SDS bi podprlo 21,3 odstotka volivcev, Gibanje Svoboda pa se jim je nekoliko bolj približala z 18,3-odstotno podporo.

Inštitut Mediana je anketo izvedel med 6. in 8. januarjem, v njej je sodelovalo 729 anketirancev.

Če bi bile državnozborske volitve jutri, bi zmago slavila SDS, ki zadnjega pol leta ohranja stabilno podporo okrog 21 odstotkov. V januarju bi jo izbralo 21,3 odstotka anketirancev, decembra pa 21 odstotkov. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda, ki od oktobra počasi pridobiva podporo. V januarju bi stranko izbralo 18,3 odstotka sodelujočih v anketi, decembra pa 17,1 odstotka. Tretjeuvrščena SD, ki jo je tokrat izbralo 6,6 odstotka, je pridobila 0,6 odstotne točke.

Sledijo jim Resni.ca s 4,2 odstotka podpore (decembra 4,4 odstotka), NSi s 3,9 odstotka (decembra 3,5) in Demokrati s 3,8 (decembra 3,5). Piratsko stranko bi izbralo 3,7 odstotkov anketirancev (decembra 1,8 odstotka), SNS 3,3 odstotka (decembra 3,2), Levico pa 2,1 odstotka (decembra 3,6). Več kot odstotek podpore bi prejeli tudi v SLS (dva odstotka), Mi, Socialisti (1,8 odstotka), Prerod (1,5 odstotka) in Vesna (1,2 odstotka).

16,2 odstotka sodelujočih je odgovorilo, da ne vedo, komu bi namenili glas, 4,9 odstotka pa ga ne bi nikomur. Če bi teoretično šteli samo opredeljene, pa bi parlamentarni prag prestopilo osem strank, in sicer SDS, Gibanje Svoboda, SD, Resni.ca, NSi, Demokrati, Piratska stranka in SNS.

Najbolj priljubljeni ostajajo Nataša, Matjaž in Urška

V prvem barometru priljubljenosti politikov v volilnem letu 2026 vodilna trojica ohranja pozicije s konca lanskega leta. Na prvem mestu je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledita gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Na četrtem mestu je tokrat zunanja ministrica Tanja Fajon, na petem pa predsednik stranke Demokrati Anže Logar.

Mesec skočil, Prebilič močno padel

Skok meseca je doživel minister za delo Luka Mesec, ki je tokrat na 11. mestu, padec meseca pa predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič, ki je na 15. mestu.