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Golob glasoval za kazenski postopek proti sebi, DZ mu ni priznal imunitete

Za sklep je glasovalo vseh 75 navzočih poslank in poslancev, tudi prvak Svobode. Golob je že pred glasovanjem napovedal, da se na imuniteto ne bo skliceval.
Robert Golob FOTO: Matej Družnik
Robert Golob FOTO: Matej Družnik
STA, A. G.
 2. 9. 2026 | 10:18
 2. 9. 2026 | 10:18
1:56
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DZ poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. V skladu s poslovnikom je DZ odločitev na današnji izredni seji sprejel brez razprave in obrazložitev glasu. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je DZ poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Zahtevo za sodno preiskavo v tej zadevi je SDT na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani. Očitali so mu domnevno vmešavanje v delo policije. Sodišče o zahtevi še ni odločilo. Je pa SDT 18. avgusta pozvalo, naj predloži dovoljenje DZ za nadaljevanje postopka, saj je bil Golob po vložitvi zahteve za preiskavo izvoljen za poslanca in v tej funkciji uživa procesno imuniteto.

Golob želi, da se postopek čim prej konča

Golob je v ponedeljek v DZ poslal dopis, v katerem pojasnjuje, da se ne bo skliceval na imuniteto. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oz. da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Želi si namreč, da se ta čim prej konča. Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločanje DZ o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno.

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