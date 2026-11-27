Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, »novi onkološki inštitut bo«. Postopki za začetek gradnje bodo po njegovih napovedih tekli hitro, 4. januarja bo z delom začela posebna delovna skupina. Na pozive k odstopu je odvrnil, da so ti legitimna pravica vsakogar, sam pa da prevzema odgovornost za gradnjo novega onkološkega inštituta.

Dodal je, da je interpelacija, ki jo je danes napovedal vodja Gibanja Svoboda Robert Golob, »legitimna pravica demokratične opozicije«. Dodal je, da ima čisto vest. »Mogoče je kdo drug nima, ne bi pa želel izrabljati teh političnih igric in imeti za talce bolnikov z rakavimi obolenji,« je dodal. Napovedal je tudi sestanek z vodstvom onkološkega inštituta in onkološkimi pacienti, na katerem bodo po besedah Ostrca dorekli organizacijske rešitve. Sestali se bodo v ponedeljek.

Zakaj je zavrelo okoli Onkološkega inštituta?

Spor se je vnel, potem ko je minister za zdravje Tadej Ostrc ustavil 42,8 milijona evrov vreden projekt nadzidave in širitve Onkološkega inštituta Ljubljana (ki ga je aprila 2025 potrdila prejšnja vlada) ter namesto tega napovedal gradnjo povsem novega inštituta brez znane lokacije in časovnice. Medtem ko minister odločitev utemeljuje z željo po miru za bolnike in celostni rešitvi ter predlaga začasno selitev dela bolnikov in dejavnosti v Maribor, je poteza močno razburila stroko – kot smo že poročali, dr. Erik Brecelj svari pred pomanjkanjem prostora in sprenevedanjem. Šef Gibanja Svoboda Robert Golob je zaradi tega ministru zagrozil z interpelacijo, če ne odstopi. Ostrc odstop zavrača ter, kot že rečeno, za 4. januar napoveduje začetek dela delovne skupine za nov inštitut, v ponedeljek pa se bo sestal z vodstvom inštituta in pacienti.

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