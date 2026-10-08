Golob ima dovolj: zaradi Stevanovića mora zamenjati telefonsko številko, zdaj sledi prijava

Predsednik Svobode Robert Golob bo zaradi javne objave svoje telefonske številke prijavil predsednika državnega zbora in stranke Resnica Zorana Stevanovića. Kot so za N1 potrdili v Svobodi, je Golob po objavi prejemal številne klice z neznanih številk in grožnje, zaradi česar bo moral svojo telefonsko številko celo zamenjati.

Začelo se je v torek, ko je Stevanović na Facebooku objavil fotografijo rumenega listka, na katerem je bila zapisana Golobova telefonska številka. Čeprav je nekatere dele objave počrnil, je številko pustil povsem vidno. Goloba je ob tem pozval, naj pojasni, čigava pisava je na listku in kaj vse naj bi ponujal. Zapisal je še, da že pol leta trpi pritiske mafije, ki jih po njegovih besedah nihče ne bi zdržal. Njegovo objavo je na omrežju X delila tudi stranka Resnica.

Golob se je odločil za prijavo pristojnim institucijam zaradi objave osebnih podatkov, o čemer je prva poročala TV Slovenija. V Svobodi za zdaj niso razkrili, na katere institucije se bo obrnil.

Je telefonska številka funkcionarja zasebni podatek?

Ob tem se postavlja vprašanje, ali je Stevanović z javno objavo Golobove telefonske številke prestopil zakonsko mejo. Slovenska zakonodaja namreč tudi javnim funkcionarjem zagotavlja varstvo osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da telefonske številke funkcionarjev niso samodejno javni podatki, četudi jih uporabljajo pri svojem delu. Zakon sicer dopušča objavo določenih službenih kontaktnih podatkov, vendar to ne velja za vsako številko. Če je Stevanović razkril Golobovo zasebno številko brez ustrezne pravne podlage, bi šlo lahko za nedopusten poseg v varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnost. Ali je bila storjena tudi prekrškovna kršitev, pa bodo morali presoditi pristojni organi.