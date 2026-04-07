SVOBODI DALI KOŠARICO

Golob jim je ponudil tri ministrstva, že dobil odgovor, ki pa ga bo vesel Janša

V NSi napovedali, da si bodo prizadevali za oblikovanje »stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade«, zato so Svobodi dali košarico.
Jernej Vrtovec, šef NSi je Robertu Golobu spet dal košarico. FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 7. 4. 2026 | 18:05
Po izhodiščih Svobode za koalicijska pogajanja, ki zajemajo tudi predlog delitve resorjev, so se prvi javno odzvali v NSi. Tudi tokrat prvaku Svobode Robertu Golobu, ki jim ponuja možnost vodenja treh resorjev, dajejo košarico. Delovanje v skupni vladi ni mogoče, so zapisali. Napovedujejo nadaljnja prizadevanja za oblikovanje desnosredinske vlade.

Janša spet v igri? V ozadju pogajanj vre: Preštejte glasove, poglejte, kdo se s kom dobiva

»Skupna lista NSi, SLS in Fokus z Gibanjem Svoboda in Robertom Golobom ne deli skupnih vrednot, prav tako se bistveno razlikujemo v programskih ciljih,« so v NSi zapisali na družbenem omrežju X.

Prizadevali si bodo za oblikovanje »stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade«

Ponovili so, da Slovenija potrebuje spremembo politične smeri. Obenem so napovedali, da si bodo prizadevali za oblikovanje »stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade«.

Pirc Musar podpisala ukaz o sklicu ustanovne seje DZ

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po objavi uradnih rezultatov državnozborskih volitev danes podpisala ukaz o sklicu ustanovne seje DZ. Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, se bodo na prvi seji mandata sestali v petek ob 11. uri, je razvidno iz objave v uradnem listu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po objavi uradnih rezultatov državnozborskih volitev danes podpisala ukaz o sklicu ustanovne seje DZ. Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, se bodo na prvi seji mandata sestali v petek ob 11. uri, je razvidno iz objave v uradnem listu. FOTO: Zaslonski Posnetek
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po objavi uradnih rezultatov državnozborskih volitev danes podpisala ukaz o sklicu ustanovne seje DZ. Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, se bodo na prvi seji mandata sestali v petek ob 11. uri, je razvidno iz objave v uradnem listu. FOTO: Zaslonski Posnetek

Dva bivša sta jasna: Premierja bo določila trojka, ki ni zares sredinska, ampak desna (VIDEO)

NSi se sicer prav tako ni odzvala že na pretekle povolilne sestanke, na katere jih je Svoboda skupaj z drugimi v DZ izvoljenimi listami, z izjemo SDS, povabila v preteklih dveh tednih.

Ste videli, kako je Vrtovec brutalno odgovoril glede Golobove ideje o vladi narodne enotnosti? (VIDEO)

Levica: NSi se že cel mandat trudi prehiteti SDS po desni

So se pa ob tem odzvali v Levici, kjer pravijo, da se »NSi se že cel mandat trudi prehiteti SDS po desni. Logar trdi, da je za sredino in povezovanje. Stevanović se proglaša za outsiderja. Vse troje je popolnoma irelevantno, ker vse tri stranke v resnici zagovarjajo enake politike. Enako, kot jih zagovarja SDS, in enako, kot jih zagovarja tudi kdo na "levi" polovici sredine. To so politike neoliberalnega konsenza. Znižaj davke, od česar bodo imeli največjo korist že tako najbolje plačani. Povzročiš nazadovanje javnih storitev, kar razglasiš kot dokaz neučinkovitosti države. Sledijo privatizacije in javno-zasebna partnerstva, od česar spet najbolj profitirajo tisti, ki so začeli z zniževanjem davkov. Ponovi proces. To je bistveni rezultat teh volitev in to je tisto, za kar so se tako zagnali Južna in Brodnjak in gospodarska zbornica in vsi ostali predstavniki kapitala. Vse to je samo en blok - blok neoliberalizma. Njegov največji nasprotnik pa bomo tisti, ki smo že doslej bili ena njegovih največjih tarč: mi v Levici in Vesni.«

Rupel razkril, kdo naj bi Golobu spisal »priročnik za vladanje«, Janša si želi, da še ne odloži peresa

