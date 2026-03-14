PREDSEDNIK VLADE

»Marsikoga v Evropi je resno strah, da bi se Slovenija pridružila Orbánovemu taboru, torej če bo naslednji predsednik vlade Janez Janša«

Vlada, ki jo je vodil dr. Robert Golob, je zdržala cel štiriletni mandat.
Predsednik vlade Robert Golob, Ljubljana Foto Matej Družnik

Bojan Budja, Ali Žerdin
 14. 3. 2026 | 10:25
 14. 3. 2026 | 10:58
Predsednik vlade je spregovoril za Sobotno prilogo DelaRobert Golob je tako pojasnil s kakšnimi občutki stopa v finiš predvolilne tekme.

»Vsaka kampanja je zelo naporna, tudi ta ni izjema. Nekateri pravijo, da je najbolj umazana doslej. Prvič vstopam v kampanjo kot predsednik vlade, zato o tem težko sodim. Imam pa dober občutek. Dober iz dveh razlogov. Prvič, uspelo nam je zaključiti večino stvari, ki smo si jih zastavili za ta mandat. Iz tega izhaja notranja trdnost. Na drugi strani pa se pri ljudeh ponovno vzpostavlja zavedanje, o čem pravzaprav odločajo. Če se je še pred tremi meseci zdelo, da ima vsak pred sabo možnost neverjetno široke izbire, se zdaj, ko se bližamo koncu kampanje, vedno bolj kristalizira, da izbiramo med dvema Slovenijama. Ljudje bolj ali manj vedo, kdo bo s kom v koaliciji. Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži. Ne bo enostavno in razlika verjetno ne bo velika. Verjamem pa, da je to mogoče doseči.«

Dotaknil se je tudi nekaterih nepriljubljenih ukrepov, ki jih je vlada sprejela v drugi polovici mandata.

»Marsikaterega, da. Bom zelo neposreden. Pomemben del začetka mandata so nam vzele zunanje krize in naravna katastrofa – poplave. V drugi polovici mandata smo dali največji poudarek ljudem, predvsem tistim, ki so najbolj ranljivi in potrebujejo največ podpore. Hkrati pa smo v tem času postavili tudi temelje za naslednje korake. Načrt za leto 2026 je pripravljen. Dva poudarka sta. Na eni strani pospešena digitalizacija zdravstva in zaključevanje zdravstvene reforme – tudi s pravilniki in izvedbo. Spreminja se tudi vloga ZZZS.

Drugi poudarek je, da od ranljivih skupin, ki so zdaj po naši oceni bolje zaščitene, preidemo k vprašanjem, ki najbolj bremenijo delovno aktivne ljudi. To so ljudje, ki že leta nosijo največ odgovornosti – skrbijo za svoje starše, za svoje otroke in hkrati držijo pokonci še gospodarstvo. Ne gre le za gospodarski razvoj. Gre predvsem za to, kako jim olajšati vsakdanje življenje. Za dostopnejše domove in za davčne spremembe, ki bodo razbremenile najbolj produktiven del družbe.«

O strahu

»Marsikoga v Evropi je resno strah, da bi se Slovenija pridružila Orbánovemu taboru, torej če bo naslednji predsednik vlade Janez Janša. Orbánova politika razbijanja Evrope danes ni več skrita. Sestanki evropskega sveta so včasih precej mučni. Oglasi se in pove, kaj vse bo blokiral. Blokada je praktično edina stvar, ki jo zna ponuditi. V življenju z blokado ne dosežeš popolnoma ničesar. Ne ustvariš ničesar. Danes si več držav želi vzpostaviti enoten kapitalski trg, kapitalsko unijo. Slovenija se želi temu pridružiti. Kdor želi, naj bo, po zgledu evra, zraven. Kdor ne želi, mu ni treba. Ni nujno, da vseh 27 članic s konsenzom odloča o vsakem pomembnem gospodarskem vprašanju. To ni Evropa dveh hitrosti. Tudi evroobmočje ni Evropa dveh hitrosti. Gre preprosto za to, da lahko tisti, ki želijo sodelovati tesneje, naredijo korak naprej, drugi pa se pridružijo kasneje ali sploh ne. Lizbonska pogodba to že omogoča.«

Je vlada v vojni z zdravniki in gospodarstveniki?

»Seveda ne. To je ena od laži, ki jih širijo desni populisti. Laž o vojni z zdravniki prihaja predvsem iz vrst Fidesa. Fides je bil pri svojem delovanju v zadnjih letih v veliki meri neuspešen – tudi pri poskusih rušenja oziroma destabilizacije te vlade. Sam sem v zadnjih mesecih skoraj vsak teden obiskal vsaj eno zdravstveno ustanovo. Pogovarjal sem se tudi z nekaterimi zasebnimi izvajalci. Nihče mi ni rekel, da smo v vojni. Ravno nasprotno. Večina si želi še tesnejšega sodelovanja. Predvsem pa so se zahvalili za pozitivne spremembe, ki so bile v zdravstvenem sistemu v tem času izpeljane. Kar zadeva zdravnike: položaj v zdravstvenem sistemu je res težak. Nekateri razlogi so povsem objektivni. Po epidemiji covida se je priliv pacientov v sistem povečal, poleg tega pa imamo starajočo se družbo in v zdravstvu je danes več dela kot na primer pred šestimi leti. To so dejstva. Drugi problemi pa so dediščina preteklih politik. Dolga leta se ni vlagalo v opremo in prostore. Zaradi tega je bila storilnost sistema nižja. Prav zato so zasebni diagnostični centri rasli kot gobe po dežju – pogosto v neposredni bližini največjih javnih ustanov. Danes te zaostanke odpravljamo. In prav to nekatere zelo boli. Zelo jih boli, da so izgubili pomemben del dobička, ki so ga ustvarjali z enostavnimi diagnostičnimi storitvami, na primer z radiološkimi preiskavami.

Na naših obiskih v javnih zdravstvenih zavodih pa vidimo tudi drugo sliko. Pohvalijo se, da lahko z novo opremo zdravniki opravijo bistveno več pregledov in posegov. V nekaterih javnih zdravstvenih zavodih so imeli zelo dotrajane diagnostične naprave. Te zdaj nadomeščamo z novimi, sodobnejšimi. In takrat vidiš tudi zadovoljstvo zdravnikov, ker lahko končno brez teh ozkih grl opravljajo svoje poslanstvo.«

 

dr. Robert GolobVolitve 2026mednarodno pravovladaSlovenija
ZADNJE NOVICE
12:07
Razno
RAZMIŠLJANJA

Zakaj ljudje čustveno reagirajo na razhode znanih parov? Psihoterapevtka Alja Fabjan odgovarja ...

Luka Dončić in Anamarija Goltes sta z razhodom mnoge, ki so verjeli v njuno ljubezen, pustila brez besed.
14. 3. 2026 | 12:07
11:44
Novice  |  Slovenija
SLOVO OD SNEGA

Ilka se je odločila - prihodnji teden se bo zadnjič podala na bele strmine

Dvakratna svetovna prvakinja bo prihodnji teden nastopila še na smuku in superveleslalomu finala svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem, nato pa bo sestopila iz tekmovalnih smuči.
14. 3. 2026 | 11:44
11:32
Novice  |  Svet
V ŽIVO

Ogabno do konca! Novinarka ostala zbrana, a poglejte, kaj počne moški v ozadju (VIDEO)

Po tem ogabnem dejanju je skušal kameri še pomahati, a je režiser hitro preklopil kader.
14. 3. 2026 | 11:32
11:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
IZRAELSKI VPLIV

Z vojnim stanjem se krepi sovraštvo proti Židom: na Nizozemskem eksplozija na osnovni šoli

V zgodnjih jutranjih urah je pred judovsko šolo v Amsterdam odjeknila eksplozija, ki je povzročila gmotno škodo. Podobne eksplozije so nizozemci že beležili v preteklem mesecu, večinoma pred sinagogami. Na srečo žrtev ni bilo, je pa dejanje jasen namig, da pred nestrpnostjo, ki se v svetu širi proti Židom, niso varni niti otroci.
14. 3. 2026 | 11:31
10:45
Bulvar  |  Tuji trači
TEH SIMPTOMOV NE SMETE PREZRETI

Igralca dolgo mučilo vneto grlo, sledil je šok: rak dobil zaradi oralnega seksa

Michael Douglas je pred leti izgubil 20 kilogramov, tako brutalno je bilo zdravljenje.
14. 3. 2026 | 10:45
10:25
Novice  |  Slovenija
PREDSEDNIK VLADE

»Marsikoga v Evropi je resno strah, da bi se Slovenija pridružila Orbánovemu taboru, torej če bo naslednji predsednik vlade Janez Janša«

Vlada, ki jo je vodil dr. Robert Golob, je zdržala cel štiriletni mandat.
14. 3. 2026 | 10:25

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
