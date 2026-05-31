Golob na Jančah: Prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo

Na današnji proslavi ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval h gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje.

Prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji

Golob je dejal, da so Janče kraj poguma, odpora in spomina, da so prostor, kjer je slovenski narod pred 85 leti dokazal, da se tudi majhen narod lahko zoperstavi največjemu zlu. Po njegovih besedah nas zgodovina uči, da so bili časi vojne zapleteni in boleči. »Slovenski narod je bil razdeljen, ljudje so živeli pod okupatorjevim nasiljem, s strahom in tudi ideološkimi razkoli. Prav zato moramo danes zgodovino razumeti celovito, dostojanstveno in predvsem odgovorno. Nikakor pa ne zato, da bi odpirali nove delitve, ampak da bi razumeli, kako dragoceni so mir, demokracija in medsebojno spoštovanje,« je poudaril.

Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo. »In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo,« je napovedal in ocenil, da prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji. »In naša dolžnost je, da jo branimo,« je poudaril in dodal, da je treba graditi družbo, v kateri ne bo prostora za sovraštvo, poniževanje ali izključevanje in kjer različnost ni grožnja, ampak bogastvo.