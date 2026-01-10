  • Delo d.o.o.
OSANKARICA

Golob na Osankarici opozoril, da svet postaja vsak dan bolj nevaren, povedal je tudi več ostrih (VIDEO)

Bil je slavnostni govornik na slovesnosti ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona.
Spominska slovesnost ob 83-letnici padca Pohorskega bataljona, na kateri je bil osrednji govornik predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Bor Slana/STA
Spominska slovesnost ob 83-letnici padca Pohorskega bataljona, na kateri je bil osrednji govornik predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Bor Slana/STA
STA, M. J.
 10. 1. 2026 | 15:27
 10. 1. 2026 | 16:37
4:37
A+A-

Ob spominskem obeležju pri Treh žebljih na Osankarici je dopoldne potekala slovesnost ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona. Slavnostni govornik je bil letos premier Robert Golob, ki je med drugim poudaril, da nas tragična zgodba Pohorskega bataljona zavezuje, da ostanemo pokončni, branimo resnico in se upremo normalizaciji sovraštva. Kot je dejal Golob, nas medvojni dogodki na Osankarici vselej opominjajo, da svoboda ni samoumevna, zahteva pogum, da se postaviš po robu močnejšemu, kar žal zahteva tudi žrtve, predvsem pa zahteva, da se nikoli ne predamo.

»Na Osankarici se ne zbiramo zaradi preteklosti same, zbiramo se zato, ker nas prav ta preteklost zavezuje, da ostanemo pokončni, branimo resnico, se upremo normalizaciji sovraštva in ohranimo tako državo, ki bo vredna žrtev teh ljudi, ki so tukaj padli za našo svobodo,« je dejal predsednik vlade in poudaril pomen ene najsvetlejših, najbolj legendarnih in obenem najbolj tragičnih strani slovenske zgodovine. Padec Pohorskega bataljona je bil velik udarec za odpor na Štajerskem, hkrati pa neizmerna spodbuda, ki je upor še bolj podžgala, je dejal Golob in dodal, da smo Slovenci samo po zaslugi partizanov osvobodili domovino in drugo svetovno vojno končali kot del protinacističnega zavezništva svobodnih narodov, ki so želeli postaviti nov svet brez sovraštva in brez vojn.

Spomnil na aktualne nemirne čase

Ob tem pa je spomnil na aktualne nemirne čase, ko je svet okoli nas spet poln konfliktov, zatiranj in groženj, ko vojna divja nedaleč od nas. Tudi genocid v Gazi še vedno poteka, kljub temu, da je izginil z naslovnic svetovnih medijev, nova žarišča konfliktov pa se odpirajo v Latinski Ameriki in na Arktiki. »Mednarodno pravo, ki je najbolj ščitilo prav narode, kot je slovenski, izgublja svoj pomen. Argument moči v mednarodnih odnosih oblikuje novo realnost. Vajeti številnih držav, tudi največjih in najmočnejših, držijo v rokah populistični, avtoritarni politiki in svet postaja vsak dan bolj nevaren. Tudi v Evropi je pojav skrajne desnice vedno bolj pereč družbeni problem. Vidimo ponoven dvig fašizma, simpatizerje nacizma, vidimo desne populiste, ki netijo družbeno sovraštvo. Vidimo vse več nasilja tako med mladimi kot tudi med odraslimi. Slovenija danes še ostaja svoboden liberalni otok sredi razburkane Evrope, a tudi na naša vrata trkajo iste ideologije,« je dejal.

Zato po njegovem ni vseeno, kdo vodi Slovenijo. »Ni vseeno, ali oblast razume državo kot skupno dobro ali pa kot plen. Ni vseeno, ali spoštujemo zgodovino ali pa jo zanikamo. Niti najmanj ni vseeno, ali gradimo prihodnost na politiki sovraštva ali pa izberemo solidarnost in svobodo,« je dejal Golob in še vprašal, kdo je tisti, ki iz dneva v dan širi lažne govorice in lažne novice, kdo iz naše zgodovine ustvarja prepir in delitve, kdo reže glave spomenikom slovenske zgodovine, kdo spet riše svastike in kdo misli, da bo v državi lahko nemoteno širil sovraštvo samo zato, da se bo dokopal do oblasti.

Prišlo nekaj sto ljudi

Letošnje prireditve se je v sončni in zimski kulisi udeležilo nekaj sto ljudi ter predstavniki države, med njimi podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič, podpredsednica SD Andreja Katič ter nekateri koalicijski poslanci DZ. Predstavniki javnega in političnega življenja so položili vence pred spominsko obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona, ob predsedniku vlade tudi župani in drugi predstavniki okoliških občin, med drugim Slovenske Bistrice, Mestne občine Maribor ter občin Ruše, Zreče, Oplotnica in Slovenske Konjice. Organizator dogodka je vsako leto Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v sodelovanju z bistriško občino.

Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. V začetku je štel 90 borcev, poveljeval pa mu je Rudolf Mede. Bataljon je izvedel številne akcije, 21. decembra 1942 pa se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor. Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile partizanski tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev bataljona.

OsankaricaTriji žebljiSpominska slovesnostRobert GolobPohorski bataljon
