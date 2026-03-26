Napeto bo! Golob na sejo Sveta za nacionalno varnost povabil celoten politični vrh, prideta tudi Janša in Stevanović

Svet za nacionalno varnost (SNAV) bo danes obravnaval krizne razmere v svetu in energetsko varnost ter tuje vplive na volitve v Sloveniji. Predsednik vlade Robert Golob je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ. Glede na napovedi je pričakovati udeležbo vseh. Premier je na sejo SNAV povabil predsednika SDS Janeza Janšo, prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, izhaja iz torkovega sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Dogajanje v Sloveniji pa zaznamuje tudi pomanjkanje goriva na nekaterih črpalkah in negotovost, ki jo povzroča zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu.

Vprašanja nacionalne varnosti

Da bi o slednjem moral razpravljati SNAV, je v minulih dneh ocenil tudi prvak SDS Janša. V torek je v oddaji 24ur zvečer na POP TV potrdil, da se bo seje z veseljem udeležil, in da gre v resnici za posvet prvakov strank s predsednico republike. Tudi v drugih strankah so potrdili, da se bodo seje udeležili. Svet za nacionalno varnost skladno z odlokom poleg predsednika vlade, ki mu predseduje, sestavljajo še ministri za obrambo, notranje in zunanje zadeve ter infrastrukturo in direktor Sove.

Ko gre za vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednik SNAV na sejo povabi še predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.

