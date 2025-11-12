Golob: »Namen je, da vsakomur omogočimo brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence«

Slovenija je danes objavila razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Projekt je usmerjen izključno v prihodnost in ustvarjanje novih znanj, je povedal premier Robert Golob.

Vsakomur brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence

»Namen razpisa je, da vsakomur omogočimo brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence,« je OB robu obiska vlade v goriški regiji povedal Golob. Dostop do portala naj bi torej omogočili tako posameznikom kot zaposlenim v podjetjih in javnem sektorju ter raziskovalcem. Ta dostop mora biti varen znotraj vseh kriterijev, ki jih je postavila EU, podatki pa na voljo le uporabniku, je dodal.

Slovenija kot ena prvih držav na svetu z nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco

S pomočjo platforme bodo lahko mladi po njegovih besedah ne le potešili svojo radovednost, ampak še hitreje razvijali nove ideje, tudi podjetniške.

Podjetjem bo platforma služila za razvoj novih idej, izboljšave v proizvodnih procesih in povečanje storilnosti, javnemu sektorju pa, da bo lahko nudil hitrejše in bolj kakovostne storitve. Prav tako bo koristna šolskemu sistemu, znanstvenoraziskovalnim inštitucijam in vsakemu posamezniku, je še povedal Golob.

Poudaril je, da želi biti Slovenija ena prvih držav na svetu z nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. »Zaenkrat še nobena država ni podpisala take pogodbe,« je povedal.